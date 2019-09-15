СМИ узнали о предложениях Трампа смягчить антииранские санкции

Лидер США неоднократно предлагал смягчить антииранские санкции, чтобы вывести Тегеран на переговоры. Ушедший в отставку с поста советника по нацбезопасности Джон Болтон был категорически против этой идеи

Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Перед отставкой Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности американский президент Дональд Трамп предлагал смягчить санкции против Ирана, сообщает The Washington Post со ссылкой на собеседника, близкого к Болтону. Об этом также пишет NBC со ссылкой на человека из окружения экс-советника.

По данным источников, Трамп во время встречи с советником в Овальном кабинете не исключил, что Вашингтон может частично снять санкции против Ирана ради переговоров. Болтон дал президенту понять, что он категорически не согласен с этой идеей, пишут СМИ.

Неназванный американский чиновник в беседе с телеканалом указал, что это был не первый раз, когда Трамп предлагал ослабить санкции против Ирана. По мнению Трампа, если представители Ирана согласятся на переговоры, с ними удастся заключить сделку. По словам источника, упоминание об этом в ходе обсуждения накануне отставки Болтона «было большим, чем просто предложением».

Болтон был сторонником политики максимального давления, согласно которой необходимо воздействовать на иранскую экономику, пока Тегерану не придется уменьшить агрессию в регионе и согласиться с требованиями США по отказу от ядерной программы.