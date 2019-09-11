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CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону
На пост помощника президента США по нацбезопасности претендуют по меньшей мере десять человек. В их числе — спецпредставители по Ирану и КНДР, а также послы в Германии и Нидерландах
Джон Болтон (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Белый дом рассматривает кандидатуры по меньшей мере десяти человек на пост помощника президента США по нацбезопасности после отставки Джона Болтона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Один из возможных претендентов на эту должность — спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Как отмечают собеседники телекомпании, он заинтересован в этой работе и к нему хорошо относятся в Белом доме. Хук начал работу в Госдепартаменте, когда ведомство возглавлял Рекс Тиллерсон, и остался ключевым членом команды, когда госсекретарем стал Майк Помпео. Не так давно Хук сопровождал президента Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера в поездке на Ближний Восток.

Другой претендент — генерал-майор армии США в запасе Рикки Уодделл, который ранее был заместителем советника президента по нацбезопасности. Он покинул администрацию президента в прошлом году, а также был близок к советнику Трампа во время президентской кампании Джону Келли.

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Еще одним претендентом CNN называет спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана. Источники телекомпании отмечают его хорошие отношения с Помпео, а также опыт работы в руководящей должности в Ford Motors. СМИ ранее сообщали, что Биган может стать послом США в России, однако сам он эту информацию опроверг.

На место Болтона также претендуют Роб Блэр — советник по нацбезопасности исполняющего обязанности начальника штаба Мика Малвани и Кит Келлог — помощник по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. Отмечается, что Блэр пользуется поддержкой со стороны Малвани, а имя Келлога звучало во время обсуждения возможных кандидатур в Белом доме.

Среди возможных претендентов CNN также указывает послов США в Германии и Нидерландах Ричарда Гренелла и Пита Хокстру. По словам собеседников телекомпании, Гренелл также заинтересован в работе советника президента по нацбезопасности. Хокстра семь лет проработал в комитете по разведке палаты представителей, его считают опытным чиновником. Кроме того, его работой доволен Трамп.

Белый дом также обсуждает кандидатуры полковника Армии США в отставке Дугласа Макгрегора и отставного генерала Джека Кина. Как отмечает CNN, Кин неофициально консультировал Трампа, в том числе по вопросу переговоров с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России). При этом источники указывают, что Кин может отказаться от этой должности, если получит такое предложение.

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Десятый кандидат, по данным CNN, — бывший начальник штаба Болтона Фредерик Флейц. Ранее телекомпания сообщала, что он претендовал на должность директора национальной разведки, но эти данные не подтвердились.

Трамп объявил, что отправил Болтона в отставку, вечером 10 сентября. По словам, президента, причиной стало его несогласие со многими предложениями помощника. Болтон, в свою очередь, заявил, что попросил об отставке сам. Исполняющим обязанности помощника президента США по нацбезопасности Белый дом назвал заместителя Болтона Чарльза Каппермана.

The New York Times отмечала, что отставка Болтона произошла на фоне напряженности его отношений с Трампом из-за разногласий по политике в отношении Ирана и КНДР. Washington Post также указывала на его напряженные отношения с госсекретарем Майком Помпео. Сам он позднее признал, что во многом был не согласен с Болтоном.

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Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Джон Болтон, Белый дом
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