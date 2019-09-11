CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону

На пост помощника президента США по нацбезопасности претендуют по меньшей мере десять человек. В их числе — спецпредставители по Ирану и КНДР, а также послы в Германии и Нидерландах

Джон Болтон (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Белый дом рассматривает кандидатуры по меньшей мере десяти человек на пост помощника президента США по нацбезопасности после отставки Джона Болтона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Один из возможных претендентов на эту должность — спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Как отмечают собеседники телекомпании, он заинтересован в этой работе и к нему хорошо относятся в Белом доме. Хук начал работу в Госдепартаменте, когда ведомство возглавлял Рекс Тиллерсон, и остался ключевым членом команды, когда госсекретарем стал Майк Помпео. Не так давно Хук сопровождал президента Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера в поездке на Ближний Восток.

Другой претендент — генерал-майор армии США в запасе Рикки Уодделл, который ранее был заместителем советника президента по нацбезопасности. Он покинул администрацию президента в прошлом году, а также был близок к советнику Трампа во время президентской кампании Джону Келли.

Еще одним претендентом CNN называет спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана. Источники телекомпании отмечают его хорошие отношения с Помпео, а также опыт работы в руководящей должности в Ford Motors. СМИ ранее сообщали, что Биган может стать послом США в России, однако сам он эту информацию опроверг.