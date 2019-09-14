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Политика ,  
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WP узнала имя кандидата на место помощника Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в рамках подбора кандидатов на должность нового помощника национальной безопасности провел беседу со специальным представителем США по делам заложников Робертом О’Брайеном. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, О’Брайен считается наиболее «безопасным выбором», так как он имеет хорошие отношения с коллегами и в Госдепартаменте, и в Пентагоне. Должностные лица считают, что «обходительные манеры» О’Брайена будут отличаться от манеры общения бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Один из источников издания подтвердил, что в выборе кандидатов Белый дом делает ставку на командного игрока. Кандидатура О’Брайена была одобрена госсекретарем США Майклом Помпео. Его поддержкой в этом вопросе также заручились помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Однако, говоря о роли последнего, в ходе обсуждения его кандидатуры у официальных властей возникли разногласия. В частности, сомнению была подвергнута его лояльность по отношению к Трампу. При этом кандидатуру Хука также поддержал в ходе недавней встречи старший советник и зять президента США Джаред Кушнер.

Издание отмечает, что в числе других кандидатов, претендующих на этот пост, также фигурируют советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлог, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл. Однако последний ранее имел конфликты с Майклом Помпео и другими представителями Госдепартамента. Как утверждают источники издания, Гренелл «широко толковал свои обязанности» главы дипмиссии в Берлине, а также не всегда мог координировать свои действия с другими послами США в странах Европы.

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Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

Дональд Трамп объявил об отставке Болтона с поста советника по национальной безопасности 10 сентября из-за существующих с ним разногласий. Этот пост Болтон занимал с апреля 2018 года. Американский лидер сообщил, что объявит имя нового советника на следующей неделе. Он также добавил, что рассматривает на эту должность 15 кандидатур.

Теги: Дональд Трамп, Джон Болтон, назначение
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