Мнучин заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани без предварительных условий. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин на совместном брифинге с госсекретарем Майком Помпео, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

При этом Мнучин отметил, что США и дальше будет придерживаться политики полного давления на Тегеран. «Теперь президент дал понять, что он рад провести встречу без каких-либо предварительных условий, но мы поддерживаем кампанию максимального давления (на Тегеран. — РБК)», — сказал он.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как в мае 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договор между Ираном, США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией предусматривал отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. После выхода из соглашения США восстановили ряд санкций против Ирана.

Тегеран в 2019 году отказался исполнять отдельные условия соглашения, а именно договоренности об ограничении запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах. 6 сентября Иран в третий раз сократил обязательства по ядерной программе.