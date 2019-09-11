Трамп сообщил об ошибках Болтона и кандидатах на замену

Трамп сообщил об ошибках Болтона и кандидатах на замену

Среди ошибок Болтона Трамп назвал то, что он оскорбил Ким Чен Ына

Фото: Leah Millis / Reuters

Джон Болтон, занимая пост помощника по нацбезопасности, допустил несколько ошибок, он также не ладил с «важными» сотрудниками в администрации президента США. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя его отставку, передает Reuters.

В частности, рассказал президент, Болтон оскорбил главу КНДР Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель». Кроме того, экс-помощник придерживался «неверной» позиции по Венесуэле. Трамп добавил, что рассматривает пять кандидатур на замену Болтону.

В то же время Bloomberg до выступления президента со ссылкой на три неназванных источника написал, что американский лидер решил уволить Болтона после совещания в Овальном кабинете 10 сентября, где обсуждались санкции против Ирана. Трамп в преддверии возможных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани обсуждал возможность смягчения санкций против страны, однако Болтон «решительно выступил против» такого шага. Собеседники Bloomberg отметили, что присутствовавший на совещании министр финансов Стивен Мнучин поддержал идею Трампа о смягчении санкций.