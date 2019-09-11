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Трамп сообщил об ошибках Болтона и кандидатах на замену
Среди ошибок Болтона Трамп назвал то, что он оскорбил Ким Чен Ына
Фото: Leah Millis / Reuters

Джон Болтон, занимая пост помощника по нацбезопасности, допустил несколько ошибок, он также не ладил с «важными» сотрудниками в администрации президента США. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя его отставку, передает Reuters.

В частности, рассказал президент, Болтон оскорбил главу КНДР Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель». Кроме того, экс-помощник придерживался «неверной» позиции по Венесуэле. Трамп добавил, что рассматривает пять кандидатур на замену Болтону.

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В то же время Bloomberg до выступления президента со ссылкой на три неназванных источника написал, что американский лидер решил уволить Болтона после совещания в Овальном кабинете 10 сентября, где обсуждались санкции против Ирана. Трамп в преддверии возможных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани обсуждал возможность смягчения санкций против страны, однако Болтон «решительно выступил против» такого шага. Собеседники Bloomberg отметили, что присутствовавший на совещании министр финансов Стивен Мнучин поддержал идею Трампа о смягчении санкций.

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Отвечая на вопрос о возможном смягчении ограничений в отношении Ирана, Трамп заявил: «Посмотрим, что будет». Он также сообщил, что хочет заключить сделку с Ираном и что Тегеран тоже настроен на это. При этом отсутствие соглашения не станет проблемой, заключил президент.

10 сентября Мнучин публично объявил о готовности Трампа провести переговоры с Ираном без предварительных условий. При этом министр дал понять, что санкции против Тегерана сохраняются: «Мы поддерживаем кампанию максимального давления [на Иран]».

В тот же день Трамп в Twitter сообщил об отставке Болтона, который занимал свой пост с апреля 2018 года. Он пообещал объявить имя нового помощника на следующей неделе, пока эту должность временно занял заместитель Болтона Чарльз Капперман. По информации CNN, на этот пост в том числе рассматриваются спецпредставители США по Ирану и КНДР, а также послы в Германии и Нидерландах.

Автор: Артём Губенко
Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп, отставка
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