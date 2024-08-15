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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов обсудил с Генштабом план защиты приграничья от нападений ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
В заседании с Белоусовым и Генштабом принял участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Министр отметил, что реализацию представленного плана будет контролировать он лично

Белоусов обсудил с Генштабом план защиты приграничья от нападений ВСУ
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Министр обороны Андрей Белоусов заслушал план действий Генштаба по защите приграничных областей — Белгородской, Брянской и Курской, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По словам Белоусова, в первую очередь речь идет о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами, а также об определении «ответственных должностных лиц» и «выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач». Министр отметил, что реализацию представленного плана будет контролировать он лично.

В совещании с Белоусовым приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента.

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Фото:John Moore / Getty Images

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась неделю назад, после того как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По словам главы региона Алексея Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остаются около 2 тыс. человек.

Согласно сводке Минобороны за 15 августа, российские войска восстановили контроль над селом Крупец в Беловском районе Курской области.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что всего Украина задействовала 11 тыс. военных в ходе атаки на регион. 14 августа он заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается.

Утром 15 августа в Белгородской области, как и в Курской до того, ввели режим ЧС федерального характера. По словам главы МЧС Александра Куренкова, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.

Одновременно с попытками наступления ВСУ под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области, Гладков сообщил об «активности врага» на границе Краснояружского района. 13 августа Гладков рассказал, что из этого района уехали 11 тыс. человек, в него полностью закрыт въезд.

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Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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