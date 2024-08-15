Российская армия освободила Крупец в Курской области
Минобороны сообщило об освобождении села Крупец в Курской области
Российские войска восстановили контроль над селом Крупец в Беловском районе Курской области, сообщило Минобороны России.
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