Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района

Более 11 тыс. человек покинуло Краснояружский район из-за оперативной обстановки, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«Выехало более 11 тыс человек. Сейчас около 1 тыс человек находятся в пунктах временного размещения они обеспечены питанием, они обеспечены постелью, предметами первой необходимости», — рассказал глава региона в видеообращении в своем телеграм-канале.

Накануне утром Гладков объявил об эвакуации жителей из Краснояружского района. Ранее, 11 августа, он сообщил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга, который находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи, и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.

Боевые действия с вооруженными силами Украины в Курской области идут с 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Последний также введен в Белгородской и Брянской областях.