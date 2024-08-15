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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

В Белгородской области вслед за Курской ввели режим ЧС федерального характера
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация на границах западных российских областей обострилась после попытки прорыва ВСУ в Курской области. Гладков сообщал об усилении обстрелов и об «активности врага», а также рекомендовал жителям приграничных сел эвакуироваться
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Белгородской области вслед за Курской ввели режим ЧС федерального характера, сообщили в МЧС России.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, соответствующее решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии под руководством главы МЧС.

Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших (если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 1,2 млрд руб.). 9 августа режим ЧС федерального характера ввели в Курской области.

Введение режима ЧС предполагает следующие ограничения для граждан:

  • ограничивается свобода передвижения в зоне ЧС;
  • налагается обязанность эвакуироваться по требованию властей;
  • ограничивается работа предприятий;
  • переносятся выборы и референдумы;
  • запрещается распространять заведомо ложную информацию о ЧС;
  • допускается изъятие госорганами имущества граждан и организаций с последующим обязательством его возмещения.

Срок действия ЧС федерального уровня не может превышать 30 суток. По истечении указанных сроков режим ЧС считается прекращенным или продлевается указом президента России или местными органами власти в зависимости от масштаба.

Алаудинов назвал целью операции ВСУ часть Белгородской области
Политика
Апти Алаудинов

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась неделю назад, после того как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов в регионе, там оставались около 2 тыс. человек. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что Украина задействовала в операции свыше 11 тыс. военных. Их главной целью он назвал захват Курской АЭС.

Одновременно с наступлением ВСУ под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области, Гладков заявлял об «активности врага» на границе Краснояружского района.

В настоящее время в Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В нескольких районах Курской области объявлена обязательная эвакуация. Белгородский губернатор также призывал эвакуироваться жителей приграничных с Украиной сел.

В Киеве называли целью операции усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин счел действия ВСУ «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Курская область ЧС режим ЧС МЧС Вячеслав Гладков
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