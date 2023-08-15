Reuters узнал о планах фонда Сороса свернуть работу в ЕС

Признанный в России нежелательным фонд намерен переключить внимание на другие регионы мира, но будет продолжено финансирование программ на Украине, в Молдавии и ряде балканских стран

Джордж Сорос (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Сеть благотворительных фондов и программ «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF, признана в России нежелательной организацией), созданная инвестором и финансистом Джорджем Соросом (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) планирует свернуть большую частью своей работы в Европейском союзе и переключить внимание на другие регионы мира, следует из служебной переписки, с которой ознакомился Reuters.

Решение означает, что фонд Сороса откажется от работы, связанной с повесткой внутри ЕС, европейская повестка теперь будет рассматриваться только в контексте глобальных проблем, пишет агентство.

Фонд Сороса был основан в начале 1990-х и представляет собой сеть организаций, которые, как декларируется, оказывают финансовую помощь представителям гражданского общества в разных странах в целях содействия правосудию, образованию, здравоохранению и независимым СМИ.

В начале лета 92-летний Джордж Сорос сообщил, что передает контроль над своей фондовой империей стоимостью $25 млрд сыну Александру. С тех пор правление фонда Сороса (37-летний Александр его возглавляет) одобрило изменения в своей операционной модели, которые включают сокращение штата. Bloomberg в начале июля писал, что в фонде работали более 500 сотрудников. Как сообщает Reuters, под сокращение попадет 40% персонала.

Александр Сорос в ответ на запрос агентства заявил, что сеть фондов «Открытого общества» меняет подход к работе, но остается «неколебимо приверженной» европейскому проекту.

Организация, которая направляет примерно $1,5 млрд в год по всему миру, продолжит финансировать программы на Украине, в Молдавии, Киргизии и государствах Западных Балкан, сказал Reuters представитель «Открытого общества».

Генпрокуратура России признала фонд Сороса нежелательной организацией в 2015 году. Как заявили в ведомстве, при проверке было установлено, что его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства». Сорос неоднократно выступал с критикой России, а также ее президента Владимира Путина.

Джордж Сорос родом из Венгрии и находится в конфликте с властями этой страны. Премьер-министр Виктор Орбан называл предпринимателя «финансовым спекулянтом», а передачу бизнеса сыну сравнил со сценой из фильма «Крестный отец», где дон Корлеоне целует своего сына Майкла.

Венгерские власти обвиняли фонд Сороса в разработке плана по наводнению страны нелегальными мигрантами, а закон, который запрещает организованную помощь таким лицам, получил название «Стоп Сорос».

Бизнесмен заявлял о развернутой против него властями Венгрии кампании. «То, что правительство стремится сохранить власть, разжигая ненависть и вводя население в заблуждение, это настоящая трагедия для Венгрии», — отмечал он.

На фоне противостояния с венгерским правительством представительство фонда Сороса в 2018 году переехало из Будапешта в Берлин.