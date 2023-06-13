Орбан сравнил передачу Соросом бизнеса сыну со сценой из «Крестного отца»

Премьер-министр Венгрии Виткор Орбан сравнил передачу Джорджем Соросем бизнеса своему сыну Александру со сценой из «Крестного отца». Фрагмент фильма он опубликовал в своем Twitter.

В опубликованном фрагменте глава итальянской мафии в Нью-Йорке Дон Корлеоне целует своего сына Майкла.

Александр Сорос в прошлом декабре возглавил правление фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) после ухода 92-летнего отца, организация консолидирует активы на $25 млрд. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Джордж Сорос заработал свое состояние в 1970–80 годах, управляя хедж-фондом и делая инвестиции на фондовых, облигационных и валютных рынках на основании собственных прогнозов экономических и политических изменений.

После падения Берлинской стены в 1989 году Сорос-старший занялся укреплением демократии в странах бывшего Варшавского договора. Сорос основал «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF) — сегодня это сеть благотворительных фондов, имеющая более 40 представительств и отделений в разных странах — от Афганистана до Южной Африки. Фонд финансирует проекты в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив. В России фонд «Открытое общество» в ноябре 2015 года был признан нежелательной организацией.