Фонд Сороса сократит почти половину персонала после передачи бизнеса сыну

В начале июня Джордж Сорос подтвердил, что передаст контроль над фондовой империей своему 37-летнему сыну Александру. Организация, где на конец 2021 года работали более 500 сотрудников, сократит 40% штата

Александр и Джордж Соросы (Фото: AlexanderSoros / Twitter)

Сеть благотворительных фондов, организаций и программ «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF, признана в России нежелательной организацией), созданная инвестором и финансистом Джорджем Соросом, сократит по меньшей мере 40% своего персонала по всему миру в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg.

В начале июня 92-летний Сорос подтвердил, что передает контроль над своей фондовой империей стоимостью $25 млрд сыну Александру, которому сейчас 37 лет. С тех пор правление фонда одобрило «значительные изменения» в своей операционной модели, которые включают серьезное сокращение штата. По состоянию на конец 2021 года в фонде работали более 500 сотрудников, отмечает Bloomberg.

В заявлении, которое подписали Сорос-младший и президент фонда Марк Мэллок-Браун, говорится, что изменения нужны «для создания более гибкой организации». Они заверили, что фонд продолжит придерживаться своих приоритетов, в числе которых демократия, права человека и решение проблем неравенства.

Джордж Сорос начал выделять деньги на благотворительность в конце 1970-х, он пожертвовал в свой фонд более $32 млрд. «Открытое общество» имеет более 40 представительств и отделений в разных странах — от Афганистана до Южной Африки. Фонд финансирует проекты в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив.

В России постоянное представительство фонда Сороса работало с 1995 по 2003 год, а до 2015 года, когда организацию признали нежелательной, функционировало местное отделение фонда. Секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал фонд Сороса «чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению «цветных революций».

Александр Сорос в интервью WSJ говорил, что является «более политизированным», чем отец, выступает против переизбрания Дональда Трампа президентом США, планирует поддерживать политиков левых взглядов, а также право на аборт и гендерное равенство.