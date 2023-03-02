Диверсанты захватили заложников в Брянской области

РИА Новости: группа украинских диверсантов взяла в заложники 6 человек в Брянской области

В Брянской области группа диверсантов проникла в приграничное село и захватила заложников. В соседнем селе идут боестолкновения

Фото: Google Maps

В селе Любечане Брянской области, расположенном у границы России с Украиной, несколько человек взяты в заложники в магазине, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным источников ТАСС, в Любечанах группа украинских диверсантов взяла в заложники шесть человек.

Село Любечане находится в Климовском районе Брянской области, недалеко от границы с Черниговской областью Украины.

В Брянской области бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами, среди местных жителей есть погибшие и раненые, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «Группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь губернатора Брянской области сообщила телеканалу «Звезда», что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны (находится в Климовском районе, недалеко от границы с Черниговской областью Украины). Там действует группа украинских диверсантов, сообщила она.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в село Любечане со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла автомобиль, погиб один человек, ранен ребенок. В Климовском районе, по словам Богомаза, произошла атака беспилотника, в Сушанах загорелся жилой дом.

В конце февраля президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что необходимо «поставить заслон на пути диверсионных групп», а также пресекать попытки незаконно провозить на территорию страны оружие и боеприпасы.