В ДНР пригрозили казнью трем воевавшим на стороне Украины иностранцам

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51 (-0,03) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37 (+0,48) Инвестиции, 16:02
Шойгу и Гуттериш обсудили Запорожскую АЭС и экспорт российских удобрений Политика, 20:42
Футболист «Рубина» забил гол в стиле Златана Ибрагимовича. Видео Спорт, 20:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:37
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 20:31
Россия отозвала лицензии у двух стран из-за ремонта вертолетов Украины Политика, 20:19
Два гола «Спартака» вошли в список лучших в пятом туре РПЛ Спорт, 20:19
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 20:08
Шольц при обсуждении виз в ЕС призвал помнить о «несогласных с режимом» Политика, 20:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В ДНР пригрозили казнью трем воевавшим на стороне Украины иностранцам Политика, 20:02
Джонни Депп снимет фильм о художнике Амедео Модильяни Life, 20:02
Карацев прервал серию поражений и вышел во второй круг «Мастерса» в США Спорт, 19:56
В Санкт-Петербурге и на Алтае рекомендовали вернуться к масочному режиму Общество, 19:56
Вышел тизер болливудского боевика, названного в честь советского танка Life, 19:54
Долги Celsius Network превысили ее активы на $2,85 млрд Крипто, 19:51
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР пригрозили казнью трем воевавшим на стороне Украины иностранцам

В суде ДНР предъявили обвинения пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам
Гражданам Швеции, Хорватии и Великобритании вменили наемничество и «насильственный захват или удержание власти». Также суд ДНР предъявил обвинение еще двум британцам, воевавшим на стороне ВСУ. Они не признают вину
Джон Хартинг и Матиас Густавссон (слева направо)
Джон Хартинг и Матиас Густавссон (слева направо) (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Трем иностранцам — гражданину Швеции Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу, а также подданному Великобритании Джону Хардингу, воевавшим на стороне Украины, грозит смертная казнь, предупредили в суде Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», — цитирует агентство судью.

15 августа суд ДНР начал уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Помимо вышеупомянутых трех, на скамье подсудимых оказались британцы Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Правозащитники призвали Путина предложить ДНР мораторий на смертную казнь
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Как сообщает «РИА Новости», Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Хилла обвинили в наемничестве, а Хили — в «пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте». Никто из них не признал вину.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни еще трех иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их также обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

Посол России заявил о контакте с Лондоном по приговоренным к смерти в ДНР
Политика
Эйден Эслин,&nbsp;Саадун Брагим и Шон Пиннер

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Игорь Зотин / ТАСС Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства
Статьи
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи

Британские власти назвали приговор незаконным, указав, что Пиннер и Аслин являются не наемниками, а военнопленными, поскольку они служили в армии Украины. Глава МИД страны Лиз Трасс сообщила, что Британия делает все возможное для освобождения своих граждан; в том числе Лондон попытался обсудить приговор с Москвой. В российском посольстве в ответ предложили обратиться в ДНР, заявив, что вопрос относится к ее юрисдикции. Приговор не вступил в силу, поскольку его обжаловала защита. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что «не видит никаких оснований» для помилования или обмена иностранцев.

10 августа российские ученые и правозащитники обратились к президенту Владимиру Путину и попросили его предложить главе ДНР Денису Пушилину ввести в республике мораторий на смертную казнь. В числе подписантов — режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева и Наталия Евдокимова, член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов и другие.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Военная операция на Украине ДНР смертная казнь наемничество
Материалы по теме
Суд на Украине приговорил российского танкиста к десяти годам колонии
Политика
МИД предупредил об угрозе возвращения наемников с Украины
Политика
Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter