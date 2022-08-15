В ДНР пригрозили казнью трем воевавшим на стороне Украины иностранцам
Трем иностранцам — гражданину Швеции Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу, а также подданному Великобритании Джону Хардингу, воевавшим на стороне Украины, грозит смертная казнь, предупредили в суде Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», — цитирует агентство судью.
15 августа суд ДНР начал уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Помимо вышеупомянутых трех, на скамье подсудимых оказались британцы Эндрю Хилл и Дилан Хили.
Как сообщает «РИА Новости», Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Хилла обвинили в наемничестве, а Хили — в «пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте». Никто из них не признал вину.
9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни еще трех иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их также обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Британские власти назвали приговор незаконным, указав, что Пиннер и Аслин являются не наемниками, а военнопленными, поскольку они служили в армии Украины. Глава МИД страны Лиз Трасс сообщила, что Британия делает все возможное для освобождения своих граждан; в том числе Лондон попытался обсудить приговор с Москвой. В российском посольстве в ответ предложили обратиться в ДНР, заявив, что вопрос относится к ее юрисдикции. Приговор не вступил в силу, поскольку его обжаловала защита. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что «не видит никаких оснований» для помилования или обмена иностранцев.
10 августа российские ученые и правозащитники обратились к президенту Владимиру Путину и попросили его предложить главе ДНР Денису Пушилину ввести в республике мораторий на смертную казнь. В числе подписантов — режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева и Наталия Евдокимова, член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов и другие.