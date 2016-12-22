Песков рассказал о любви к рок-н-роллу и Макаревичу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предпочитает слушать рок-н-ролл. Об этом он рассказал в эфире «Авторадио».
Песков утвердительно ответил на вопрос, любит ли он рок-н-ролл, признавшись, что многих современных музыкантов не знает. «Когда [Андрей] Макаревич что-то новое выпускает, когда [Борис] Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это все-таки мое, рок-н-ролл», — сказал Песков.
В числе тех, кого он слушает, Песков упомянул Сергея Шнурова и группу «Ленинград». Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что любит также песни Леонида Агутина и Владимира Преснякова.
В том же интервью Песков признался, что проиграл деньги в споре с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, поставив на сборную Испании в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. Он отметил, что поставил «много денег» и отдаст их из «семейного бюджета».