Турция пообещала ответить на новые пошлины США на сталь и алюминий

Турция пообещала ответить на введение США новых торговых пошлин на турецкие сталь и алюминий, говорится в заявлении пресс-секретаря МИДа страны Хами Аскоя.

«Все шаги, предпринятые против Турции, получат достойный ответ, как и прежде», — говорится в заявлении.

Он отметил, что решение президента США Дональда Трампа не может ассоциироваться с серьезностью, которую ожидают от государства. Аской также обвинил Соединенные Штаты в игнорировании правил Всемирной торговой организации (ВТО) и отметил, что США не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления. Они только навредят альянсу двух стран, который формировался с трудом.

В то же время Турция всегда будет поддерживать дипломатию, диалог, добрую волю и взаимопонимание, заявил Аской.

10 августа американский лидер Дональд Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. «Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие», — отметил президент. Белый Дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности.

1 августа Вашингтон объявил о введении санкций против турецких чиновников в связи с тем, что в Турции в заключении оказались граждане США и Турции, работавшие в американской дипмиссии. Одним из них стал американский пастор Эндрю Брансом.