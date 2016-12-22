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Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры
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Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры
Финансы, 11:31
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Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры
Центральный банк Турции объявил о принятии мер, которые должны защитить финансовый рынок страны на фоне обвала лиры и конфликта с Соединенными Штатами. На спасение финансовых структур ЦБ планирует потратить порядка $10,45 млрд
Фото: Mucahid Yapici / AP

Турецкий Центробанк в понедельник объявил о мерах по защите финансовой стабильности страны, сообщает Anadolu. Пойти на этот шаг Анкаре пришлось из-за обвала курса национальной валюты на фоне повышения американских пошлин.

Центробанк Турции для ликвидации угрозы для банков принял решение обеспечить финансовые организации необходимой ликвидностью за счет своих резервов. Кроме того, ЦБ открыл для банков возможность получить валютные кредиты сроком на один месяц. Одновременно лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой был повышен почти в три раза — с €7,2 млрд до €20 млрд. При определенных условиях ЦБ разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне $50 млрд.

Объем средств, выделяемых финансовым структурам в рамках мер по стабилизации рынка, составит 10 млрд турецких лир (порядка $1,45 млрд), $6 млрд в американской валюте и $3 млрд из золотых резервов.

Обвал курса турецкой валюты, вынудивший власти страны пойти на экстренные меры, произошел на прошлой неделе. В пятницу, 10 августа, отношение турецкой лиры к доллару упало до исторического минимума — стоимость доллара составила 6,47 лиры. Максимальное падение с открытия торгов составило 14%. 13 августа исторический минимум был вновь обновлен: после начала торгов утром в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9 — курс турецкой валюты упал еще на 8%.

Рекордное падение стоимости турецкой валюты произошло на фоне растущих политических и экономических противоречий с Соединенными Штатами. Очередное обострение отношений с Вашингтоном произошло 1 августа, когда санкции были введены против двух турецких министров. Поводом для этого послужило содержание под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота 2016 года. В ответ Анкара объявила о зеркальных мерах, пообещав арестовать активы глав МВД и Минюста США, если таковые найдут на территории Турции.

Вслед за обменом жесткими заявлениями Белый дом принял экономические меры, повысив вдвое пошлины на поставки алюминия и стали из Турции. «Пошлины на алюминий составят 20%, 50% — на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие!» — объявил о введении мер президент США Дональд Трамп.

Вслед за началом колебаний курса национальной валюты турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал граждан срочно покупать лиру. Позднее он пообещал избавиться от доллара в проведении внешнеторговых операций с рядом экономических партнеров, в том числе и с Россией. По его словам, Анкара может перейти в расчеты в нацвалюте также с Украиной, Китаем и Ираном.

Зять Эрдогана пообещал остановить обвал турецкой лиры
Политика

Глава Минфина Турции накануне заявил, что уже 13 августа власти страны представят план по спасению национальной валюты. «С утра понедельника, чтобы облегчить рынки, наши ведомства будут принимать необходимые меры и делиться объявлениями об этом с рынком. Как я уже сказал, все наши планы действий готовы», — сообщил журналистам министр финансов Берат Айлбайрак, приходящийся одновременно зятем президенту Эрдогану.

Помимо финансовых мер по спасению нацвалюты, меры по защите финансовой стабильности страны начали принимать и турецкие правоохранительные органы. По словам главы МВД страны Сулеймана Солу, которые приводит Reuters, силовики будут принимать «необходимые меры» для борьбы с аккаунтами в соцсетях, которые распространяют «провокационную» информацию, ослабляющую курс лиры. По его словам, следователи уже выявили 346 аккаунтов, публиковавших записи об обвале лиры.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Турция , лира
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