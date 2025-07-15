Reuters сообщил, что Путин не прекратит спецоперацию после угроз Трампа

Россия продолжит боевые действия на Украине, пока Запад не примет российские условия мира, пишет Reuters. Близкие к Кремлю источники агентства утверждают, что позиция Путина не изменилась, несмотря на заявление Трампа о пошлинах

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Президент России Владимир Путин намерен продолжать боевые действия на Украине, несмотря на анонсированные американским лидером Дональдом Трампом санкции, пишет Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого», — сообщил Reuters один из источников. При этом собеседник агентства отметил, что российский президент провел хорошие переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и ценит отношения с Трампом, но «интересы России превыше всего».

По мнению одного из собеседников агентства, российский президент не станет выводить войска с территории Украины под давлением Запада. Путин считает, что экономика России достаточно сильна и способна выдержать дальнейшие ограничения, включая дополнительные западные санкции и американские пошлины, утверждает Reuters. Другой источник добавил, что для российского президента обозначенные цели «гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада» и его не беспокоят угрозы США ввести пошлины.

Среди условий, на которые президент России ориентируется при достижении мирного урегулирования, источники Reuters обозначили: отказ НАТО от расширения на восток, нейтральный статус Украины и ограничение вооруженных сил страны, защита русскоязычных жителей Украины, а также признание территориальных приобретений России. Эти пункты Москва называла в числе целей военной операции.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в 2022 году. Украина не признает их российскими.

Накануне Трамп вновь заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Президент США также пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.

Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время последнего телефонного разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. Однако Трамп тогда заявил, что разочарован прошедшим разговором, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса». В Кремле отмечали, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа и в то же время внимательно фиксируют все нюансы в его словах.