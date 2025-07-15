Reuters сообщил, что Путин не прекратит спецоперацию после угроз Трампа
Президент России Владимир Путин намерен продолжать боевые действия на Украине, несмотря на анонсированные американским лидером Дональдом Трампом санкции, пишет Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.
«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого», — сообщил Reuters один из источников. При этом собеседник агентства отметил, что российский президент провел хорошие переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и ценит отношения с Трампом, но «интересы России превыше всего».
По мнению одного из собеседников агентства, российский президент не станет выводить войска с территории Украины под давлением Запада. Путин считает, что экономика России достаточно сильна и способна выдержать дальнейшие ограничения, включая дополнительные западные санкции и американские пошлины, утверждает Reuters. Другой источник добавил, что для российского президента обозначенные цели «гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада» и его не беспокоят угрозы США ввести пошлины.
Среди условий, на которые президент России ориентируется при достижении мирного урегулирования, источники Reuters обозначили: отказ НАТО от расширения на восток, нейтральный статус Украины и ограничение вооруженных сил страны, защита русскоязычных жителей Украины, а также признание территориальных приобретений России. Эти пункты Москва называла в числе целей военной операции.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в 2022 году. Украина не признает их российскими.
Накануне Трамп вновь заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Президент США также пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.
Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время последнего телефонного разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. Однако Трамп тогда заявил, что разочарован прошедшим разговором, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса». В Кремле отмечали, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа и в то же время внимательно фиксируют все нюансы в его словах.
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