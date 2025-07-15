Белый дом заявил, что Трамп не призывал Украину нанести удар по Москве

Трамп в телефонном разговоре с Зеленским не призывал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, он «просто задал вопрос», заявили в Белом доме. В Кремле не исключали, что подобные сообщения могут быть фейками

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским не призывал к ударам по Москве и Петербургу, говорится в заявлении Белого дома, которое приводит Reuters.

«Комментарий президента был неверно интерпретирован; Трамп просто задал вопрос», — приводит агентство выдержки из заявления.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что во время телефонного разговора 4 июля Трамп задал Зеленскому вопрос, сможет ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу. На что Зеленский, по словам источников, ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие».

О словах Трампа про удары по Москве и Санкт-Петербургу писал и колумнист The Washington Post со ссылкой на источники. Но так же, как и Financial Times он утверждал, что Трамп поинтересовался, почему Украина не наносит удары.

Пресс-секретарь президента России, комментируя информацию американской газеты, отметил, что подобные сообщения чаще всего оказываются фейками. «Но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то сливы. В том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — сказал он.

Накануне Трамп вновь заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Президент США также пообещал поставить Украине дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза. По его словам, к отправке в Европу готовятся 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине.

Российские власти требуют от западных стран прекратить оказывать военную помощь Украине и снять все санкции.

Россия считает неприемлемыми попытки выдвигать ей требования и ультиматумы, заявил ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков. В МИД России в ответ на объявленные Трампом планы вести пошлины указали, что попытки выдвигать требования и ультиматумы неприемлемы.