WP: Трамп призвал Украину усилить давление не только на Москву, но и Петербург

WP узнала, что Трамп призвал Украину к «давлению на Москву и Петербург»

Трамп выбрал «эскалацию ради деэскалации», пишет WP. Зеленский в ответ на вопрос республиканца об ударах по Москве заявил, что США должны предоставить Украине соответствующее оружие

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп призвал Украину «усилить давление» на российского президента Владимира Путина, это касается не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Журналист ссылается на источник, который пересказал ему содержание недавнего разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Со слов собеседника, Трамп поинтересовался, почему Украина не наносит удары по Москве. В ответ Зеленский заявил: «Мы можем, если вы нам дадите оружие».

Когда именно состоялся разговор, Игнатиус не уточнил. Он напомнил, что накануне Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. В пакет, по сведениям колумниста, могут войти новые ATACMS. Кроме того, пишет журналист, США, возможно, разрешат Киеву использовать уже имеющиеся у них ракеты на полную дальность — 300 км. Игнатиус отметил, что они способны поразить цели на территории России, которые сейчас вне досягаемости ВСУ, но до Москвы или Петербурга не долетят.

Трамп рассматривал поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk — того же оружия, которое США использовали при ударах по иранским ядерным объектам, но пока такого решения нет, пишет журналист.

Со слов Игнатиуса, Трамп решил выбрать «эскалацию ради деэскалации», так как считает, что власти России игнорируют его призывы к прекращению огня. При этом, отмечает автор, республиканец не стал отвечать на вопрос журналистов, как далеко он готов зайти в случае «дальнейшей эскалации» со стороны России. «Не задавайте мне таких вопросов. Я просто хочу, чтобы война закончилась», — сказал на это Трамп.

Кремль в начале июля заявлял, что Россия заинтересована в достижении своих целей на Украине, предпочтительнее, «политико-дипломатическими средствами». «Но, пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в России «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа, намерены продолжать диалог с Вашингтоном и рассчитывают, что США не откажутся от усилий по урегулированию между Москвой и Киевом.

После атак дронов на российские регионы, в том числе Москву, в Кремле заявили, что Украина не готова к мирному урегулированию. Разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием по целям внутри России власти считают «новой эскалацией».