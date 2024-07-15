В доме стрелявшего в Трампа нашли еще одно подозрительное устройство

ФБР не предоставило характеристик найденного предмета. Ранее в доме стрелка, 20-летнего Мэттью Томаса Крукса, а также в его машине нашли взрывные устройства

Сотрудники полиции у дома Мэттью Томаса Крукса (Фото: Carlos Osorio / Reuters)

Еще одно «подозрительное устройство» нашли в доме подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на ФБР.

По данным спецслужб, в доме предполагаемого стрелка Мэттью Томаса Крукса обнаружили второе устройство, до этого там нашли материалы для изготовления взрывчатки. Конкретных характеристик найденного предмета в ФБР не дали. Также взрывные устройства нашли в машине стрелка.

На встрече Трампа со сторонниками в городе Батлер штата Пенсильвания 13 июля 20-летний Крукс открыл стрельбу из винтовки. Бывший американский лидер получил ранение в правое ухо, также пострадали два его сторонника, еще один участник мероприятия погиб. Одноэтажное здание, с которого Крукс открыл огонь, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Стрелка убили сотрудники Секретной службы США, его мотивы не установлены.

Действующий американский президент Джо Байден поручил обеспечить полную безопасность Трампу и призвал американцев «охладить» накал политических страстей.

После покушения Трамп прибыл в город Милуоки, штат Висконсин, на съезд Республиканской партии. Ожидается, что там его официально выдвинут кандидатом на президентские выборы, которые пройдут в ноябре. Для выступления перед республиканцами Трамп полностью переписал свою речь.

Стрелок окончил школу в 2022 году, в поле зрения полиции он не попадал. Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с WSJ рассказала, что он «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».