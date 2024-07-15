В доме стрелявшего в Трампа нашли еще одно подозрительное устройство
Еще одно «подозрительное устройство» нашли в доме подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на ФБР.
По данным спецслужб, в доме предполагаемого стрелка Мэттью Томаса Крукса обнаружили второе устройство, до этого там нашли материалы для изготовления взрывчатки. Конкретных характеристик найденного предмета в ФБР не дали. Также взрывные устройства нашли в машине стрелка.
На встрече Трампа со сторонниками в городе Батлер штата Пенсильвания 13 июля 20-летний Крукс открыл стрельбу из винтовки. Бывший американский лидер получил ранение в правое ухо, также пострадали два его сторонника, еще один участник мероприятия погиб. Одноэтажное здание, с которого Крукс открыл огонь, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Стрелка убили сотрудники Секретной службы США, его мотивы не установлены.
Действующий американский президент Джо Байден поручил обеспечить полную безопасность Трампу и призвал американцев «охладить» накал политических страстей.
После покушения Трамп прибыл в город Милуоки, штат Висконсин, на съезд Республиканской партии. Ожидается, что там его официально выдвинут кандидатом на президентские выборы, которые пройдут в ноябре. Для выступления перед республиканцами Трамп полностью переписал свою речь.
Стрелок окончил школу в 2022 году, в поле зрения полиции он не попадал. Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с WSJ рассказала, что он «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».
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