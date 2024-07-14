WP раскрыла, о чем говорили Трамп и охрана сразу после покушения

Трамп приказал охранникам подождать, чтобы поднять в воздух кулак — снимок с окровавленным экс-президентом быстро набрал популярность — на сцене осталась его туфля

Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Трамп опоздал на митинг в Пенсильвании почти на час, пока его сторонники ждали под палящим солнцем и громкой музыкой. Политик вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры. Происходящее в минуты нападения на Трампа пересказывает Washington Post.

Трамп указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов за период президентства демократа Джо Байдена. «Посмотрите, что случилось с нашей страной!» — обратил он внимание собравшихся.

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В этот момент раздались звуки выстрелов, Трамп приложил ладонь к уху, как будто убил комара, затем сгорбился и нагнулся. «Ложись, ложись, ложись!» — кричали агенты Секретной службы, выбегая на сцену. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками.

«Все в порядке?» — спросил один из офицеров, его слова были слышны через микрофон на трибуне. Другой ему ответил: «Стрелок убит». Охранники обменялись фразами «все чисто», затем Трамп, когда агенты подняли его и сообщили о крови на голове, дважды потребовал дать ему обуться.

Увидев, что Трамп встал на ноги, толпа заликовала. Трамп приказал агентам: «Подождите» и поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!» Зрители ответили скандированием: «США, США».

«Мы должны двигаться», — напомнил агент. Опираясь на агентов, Трамп с поднятым вверх кулаком спустился по лестнице и сел в свой внедорожник. На сцене осталась его туфля.

Силовики попросили присутствующих разойтись. Когда зрители проходили мимо трибун для прессы, некоторые из них обращали свой гнев на журналистов: «Это ваша вина», «Вы хотели политического насилия, теперь вы его получили. Надеюсь, вы все чертовски счастливы», «Либеральные СМИ ответственны за это!», «Каждый из вас, черт возьми!».

Один из зрителей через мегафон призывал сторонников Трампа «мирно и патриотично» пройти маршем по Мэйн-стрит в поддержку республиканца. Большинство его проигнорировали.

ФБР установило личность стрелка — это 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку. Мужчина числился в списках республиканских избирателей, но три года назад сделал небольшое пожертвование демократам. Его ликвидировали снайперы Секретной службы.

Трамп рассказал после посещения врачей, что с ним все в порядке. «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» — написал он.

Байден назвал покушение недопустимым поступком и связался с Трампом. Детали их беседы неизвестны. Президент США в воскресенье выступит на брифинге в Белом доме.

Покушение закрепит за Трампом образ мученика, а фотография с его поднятым в воздух кулаком, пока его лицо испачкано кровью, станет культовой, уверены эксперты. По мнению республиканцев, произошедшее приведет его в Белый дом. «Он только что победил на выборах», — полагает член палаты представителей Деррик Ван Орден.