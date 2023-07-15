Глава МИД Германии заявила о ежедневных переговорах о мире на Украине

Глава МИД Германии Бербок заявила, что каждый день ведет переговоры о мире на Украине

Переговоры о мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева не прекращаются, заявила Анналена Бербок. По ее словам, многие страны пытались предотвратить военные действия, но «все было напрасно» и военная помощь Украине важна

Анналена Бербок (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что переговоры о прекращении вооруженного конфликта России и Украины не прекращаются и идут каждый день, а она принимает в них участие, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Бербок вместе с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко, приняли участие в форуме газеты Freie Presse в городе Хемниц. Один из участников встречи поинтересовался у главы МИДа, «когда настанет подходящее время для переговоров», на что Бербок ответила, что они проходят ежедневно. Каких-либо деталей об этом FAZ не приводит.

По словам министра, до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить начало военных действий, но «все было напрасно», поэтому сейчас важно продолжать оказывать Украине военную помощь. «Каждая человеческая жизнь, которую мы смогли спасти, стоила поставок оружия», — сказала она, добавив, что «без танков и ПВО жертв было бы гораздо больше», и призвав увеличить поддержку Киева.

Россия считает, что поставки иностранного оружия Украине затягивают боевые действия; также власти считают, что оказание странами Запада военной помощи Киеву свидетельствует об их вовлеченности в конфликт. В МИД России выразили мнение, что урегулирование возможно только после остановки поставок западных вооружений. Среди других условий достижения мира замглавы ведомства Михаил Галузин называл отказ Украины от стремления вступить в Евросоюз и НАТО и признание Киевом «новых территориальных реалий» (в 2014 году Россия присоединила Крым, а в 2022-м — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Украина и большинство стран не признают законность соответствующих референдумов, а Москва считает вопрос принадлежности этих территорий закрытым). Киев эти условия отверг и выдвинул встречные требования. В их числе — вывод российских войск с украинской территории. В Кремле заявляют, что «об этом не может быть и речи».

Переговоры между Россией и Украиной не идут с весны 2022 года, однако конфликт обсуждают другие страны. Bloomberg сообщал, что в июне в Дании представители ЕС и США провели встречу с дипломатами из стран так называемого глобального Юга, в том числе Индии, ЮАР и Бразилии, которые в основном сохраняли нейтралитет.