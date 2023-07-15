Глава МИД Германии заявила о ежедневных переговорах о мире на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
«Зенит» не включил в заявку на сезон не вернувшегося из Бразилии Вендела Спорт, 10:36
МИД и Минобороны изучат данные об упавшей у берегов России ракете КНДР Политика, 10:36
Российские военные захватили планшет ВСУ с системой «Крапива» Политика, 10:27
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:23
В РФС рассказали о переговорах со сборной Бразилии о товарищеском матче Спорт, 10:16
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Как конфликт на Украине изменил армии Европы. Польша Политика, 10:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ставки по вкладам в юанях, долларах и евро растут: причины и риски Инвестиции, 10:00
Глава МИД Германии заявила о ежедневных переговорах о мире на Украине Политика, 09:40
Более 400 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту Общество, 09:35
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:33
Экономика Суперкубка России. Как и кто заработает на турнире Спорт, 09:30
На Кубани при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека Общество, 09:11
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Германии заявила о ежедневных переговорах о мире на Украине

Глава МИД Германии Бербок заявила, что каждый день ведет переговоры о мире на Украине
Переговоры о мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева не прекращаются, заявила Анналена Бербок. По ее словам, многие страны пытались предотвратить военные действия, но «все было напрасно» и военная помощь Украине важна
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что переговоры о прекращении вооруженного конфликта России и Украины не прекращаются и идут каждый день, а она принимает в них участие, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Бербок вместе с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко, приняли участие в форуме газеты Freie Presse в городе Хемниц. Один из участников встречи поинтересовался у главы МИДа, «когда настанет подходящее время для переговоров», на что Бербок ответила, что они проходят ежедневно. Каких-либо деталей об этом FAZ не приводит.

По словам министра, до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить начало военных действий, но «все было напрасно», поэтому сейчас важно продолжать оказывать Украине военную помощь. «Каждая человеческая жизнь, которую мы смогли спасти, стоила поставок оружия», — сказала она, добавив, что «без танков и ПВО жертв было бы гораздо больше», и призвав увеличить поддержку Киева.

Россия считает, что поставки иностранного оружия Украине затягивают боевые действия; также власти считают, что оказание странами Запада военной помощи Киеву свидетельствует об их вовлеченности в конфликт. В МИД России выразили мнение, что урегулирование возможно только после остановки поставок западных вооружений. Среди других условий достижения мира замглавы ведомства Михаил Галузин называл отказ Украины от стремления вступить в Евросоюз и НАТО и признание Киевом «новых территориальных реалий» (в 2014 году Россия присоединила Крым, а в 2022-м — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Украина и большинство стран не признают законность соответствующих референдумов, а Москва считает вопрос принадлежности этих территорий закрытым). Киев эти условия отверг и выдвинул встречные требования. В их числе — вывод российских войск с украинской территории. В Кремле заявляют, что «об этом не может быть и речи».

Переговоры между Россией и Украиной не идут с весны 2022 года, однако конфликт обсуждают другие страны. Bloomberg сообщал, что в июне в Дании представители ЕС и США провели встречу с дипломатами из стран так называемого глобального Юга, в том числе Индии, ЮАР и Бразилии, которые в основном сохраняли нейтралитет. 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анналена Бербок Германия Владимир Кличко Украина переговоры военная помощь поставки оружия
Материалы по теме
Шольц подсчитал расходы Германии на военную помощь Украине до 2027 года
Политика
Германия передала Украине бронетехнику и средства радиоэлектронной борьбы
Политика
Зеленский назвал условием переговоров выход на границы Украины 1991 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter