Politico узнала о переговорах в НАТО по гарантиям безопасности Украины

Несколько стран НАТО срочно начали переговоры, чтобы успеть согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на четырех должностных лиц, осведомленных о ходе обсуждений.

По данным издания, США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Украиной и другими союзниками в НАТО, Евросоюзе и G7. Идея заключается в том, чтобы создать «зонтик» для всех стран, желающих предоставить Украине постоянную военную помощь. Планируется, что каждое заинтересованное государство на двусторонней основе определит с Украиной свои обязательства.

Цель, по данным Politico, состоит в том, чтобы подать Украине сигнал единства на фоне того, что Киев «вряд ли получит твердое обещание о членстве в НАТО». «Это в основном гарантия для Украины, что мы в течение очень долгого времени будем снабжать ее вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — сказал один из собеседников издания.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО, однако Вашингтон может дать ей гарантии безопасности по типу Израиля. По его мнению, ставить на голосование вопрос о членстве страны в альянсе преждевременно, потому что «есть другие требования, в том числе в части демократизации».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите в Литве члены альянса примут решение, которое сблизит НАТО с Украиной, и придут к соглашению по перспективам присоединения страны к блоку. Он уточнял, что речь идет не только о многолетнем пакете помощи Киеву, но и об углублении политического сотрудничества сторон за счет такой долгосрочной поддержки Украины.

Россия неоднократно выступала против дальнейшего расширения НАТО и называла это угрозой для своей безопасности.