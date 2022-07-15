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В ОАЭ назвали «сомнительный» момент в применении санкций Запада

ОАЭ ведут обсуждения с США по вопросу введения санкций против россиян. Как сообщала NYT, с конца февраля на фоне ограничительных мер и закрытия неба над Евросоюзом Дубай стал самым популярным направлением у российской элиты
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Объединенных Арабских Эмиратов консультируются с США по вопросу введения санкций против россиян, передает Reuters. Как пишет агентство, Дубай, финансовый и деловой центр Персидского залива, «превратился в убежище для российского богатства», поскольку ОАЭ не присоединились к санкциям и стремятся сохранить нейтральную позицию относительно событий на Украине.

«Наша экономика выражена в долларах, поэтому для нас важно вести эти переговоры», — пояснил неназванный советник эмира Абу-Даби и президента ОАЭ Мохаммеда ибн Заида аль-Нахайяна. При этом в ОАЭ указывают, что «есть много россиян, на которых не распространяются санкции, и они заинтересованы в более безопасных убежищах», эти люди не «чувствуют себя желанными гостями в европейских странах», сталкиваются с «враждебностью в местах, где раньше проживали» и ожидают, что события на Украине затянутся «слишком надолго».

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«Эти лица, не подпадающие под санкции, не имеют никакого отношения к [военным действиям на Украине], и попытка объединить их с другими — сомнительна», — сказал советник.

Как отмечал New York Times, после 24 февраля Дубай стал популярнейшим направлением у российской элиты. Издание проанализировало маршруты тысячи полетов частных самолетов и бортов, арендованных коммерческими компаниями, до 24 февраля и после. И если до начала спецоперации самыми популярными направлениями у российской элиты были Лондон, Париж, Женева и Милан, то после санкций ЕС и закрытия неба трафик переориентировался на страны Ближнего Востока и Азии. Наиболее востребованными стали Стамбул, Тель-Авив, Баку, «мировым центром» оказался Дубай.

По информации NYT, до начала спецоперации лишь около 3% полетов частных самолетов совершались в ОАЭ, в основном в столицу. Однако в течение нескольких недель после 24 февраля эта цифра выросла до 6%, а к маю — до 14%.

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