Миллиардер Мельниченко стал гражданином ОАЭ

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Основатель «Еврохима» и СУЭК миллиардер Андрей Мельниченко в 2021 году стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

По словам собеседника издания, в январе 2021 года правительство ОАЭ внесло поправки в закон о гражданстве и паспортах, позволяющие инвесторам, специалистам, ученым и интеллектуалам получать гражданство Эмиратов.

«К Андрею Мельниченко (с предложением получить гражданство. — Forbes) обратились власти Эмиратов, и он с благодарностью согласился, став гражданином ОАЭ в 2021 году», — рассказал представитель Мельниченко. Он уточнил, что у миллиардера осталось и гражданство России.

Источник Forbes, знакомый с ситуацией, рассказал, что после попадания в санкционные списки Мельниченко с семьей живет в эмирате Рас-Аль-Хайма.

Под санкции Евросоюза Мельниченко попал в марте как участник встречи бизнесменов с президентом Владимиром Путиным, которая произошла 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.

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