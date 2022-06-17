NYT показала, куда летала российская элита до введения санкций и после

Если до 24 февраля большинство полетов на частных самолетах совершались в страны Европы, то после начала операции и введения санкций — в страны Азии и Ближнего Востока. Абсолютным лидером по этому показателю стал Дубай

Если до введения санкций российские бизнесмены и медийные персоны в основном летали в страны Европы, то после того, как западные страны установили ограничения на полеты и персональные санкции — они переориентировались на Азию и Ближний Восток, сообщает The New York Times со ссылкой на данные RadarBox.com.

Газета проанализировала маршруты тысячи полетов частных самолетов и бортов, арендованных коммерческими компаниями, до 24 февраля и после. До начала российской операции наиболее популярными пунктами назначения элиты были Лондон, Париж, Женева, Милан. Однако после этой даты европейские страны начали закрывать небо для российских самолетов, а также вводить персональные санкции против политиков, бизнесменов, телеведущих, военных и других. На этом фоне в Европу на частных самолетах стали совершаться единичные полеты, а трафик переориентировался на страны Ближнего Востока и Азии. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Тель-Авив, Баку, однако «мировым центром» оказался Дубай, пишет NYT. «Они называют его Дубайск», — уточняет издание.

По его данным, до начала российской операции лишь около 3% полетов частных самолетов совершались в ОАЭ, в основном в Дубай. Однако в течение нескольких недель после 24 февраля эта цифра выросла до 6%, а к маю — до 14%.

В Турцию поток к 15 марта вырос на 3,6%, в Казахстан — на 2,8%, в Азербайджан — на 2,3%.

В начале апреля Forbes сообщил, что число российских миллиардеров, желающих купить недвижимость в Дубае, выросло на фоне санкций. Один из брокеров по продаже недвижимости уточнил, что многие заинтересованы не только в покупке жилья, но и в полноценном проживании.

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Financial Times в свою очередь писала, что богатые россияне пытаются обменять роскошную недвижимость в Лондоне на элитное жилье в Дубае.

С начала военной операции на Украине некоторые компании перевезли сотрудников из России в ОАЭ, в частности, так поступили Goldman Sachs и Google. Кроме того, о переезде в ОАЭ сообщили бывшие соруководители материнской компании Тинькофф Банка TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров, рэперы Моргештерн и Егор Крид, а основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ, писал Forbes.