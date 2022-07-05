Курский губернатор сообщил о повреждениях в попавших под обстрел селах
Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил населенные пункты приграничного Глушковского района региона, которые утром подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале Старовойта.
По словам губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Больше всего повреждений зафиксировано в селе Попово-Лежачи.
«Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей», — указал глава региона. Он отметил, что по храму и электроподстанции «били целенаправленно».
Также из-за обстрела поврежден один дом в соседнем поселке Теткино. «Выбиты стекла, частично разрушена кладка стен», сообщил Старовойт. Обстреляна была и деревня Марково, но там нет повреждений, рассказал губернатор.
В населенных пунктах приступили к ремонту части поврежденных объектов. В Теткино губернатор также проверил, как идут восстановительные работы после предыдущих обстрелов: по его словам, жители жалуются на качество и сроки выполнения работ.
Старовойт также отметил, что всем, кто захочет покинуть приграничные населенные пункты региона, предоставят временное жилье.
Теткино, Попово-Лежачи и Марково находятся на границе с Сумской областью Украины.
В июле территория Глушковского района уже дважды попадала под обстрел: оба раза под огнем оказывался поселок Теткино, 3 июля — территория сахарного завода, 1 июля — жилые дома. Также Старовойт сообщал, что 3 июля неподалеку от Курска были сбиты два украинских беспилотника «Стриж». Во время этих инцидентов никто не пострадал.