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Курский губернатор сообщил о повреждениях в попавших под обстрел селах

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Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил населенные пункты приграничного Глушковского района региона, которые утром подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале Старовойта. 

По словам губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Больше всего повреждений зафиксировано в селе Попово-Лежачи.

«Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей», — указал глава региона. Он отметил, что по храму и электроподстанции «били целенаправленно».

Также из-за обстрела поврежден один дом в соседнем поселке Теткино. «Выбиты стекла, частично разрушена кладка стен», сообщил Старовойт. Обстреляна была и деревня Марково, но там нет повреждений, рассказал губернатор.

В населенных пунктах приступили к ремонту части поврежденных объектов. В Теткино губернатор также проверил, как идут восстановительные работы после предыдущих обстрелов: по его словам, жители жалуются на качество и сроки выполнения работ.

Старовойт также отметил, что всем, кто захочет покинуть приграничные населенные пункты региона, предоставят временное жилье.

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Теткино, Попово-Лежачи и Марково находятся на границе с Сумской областью Украины.

Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта
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В июле территория Глушковского района уже дважды попадала под обстрел: оба раза под огнем оказывался поселок Теткино, 3 июля — территория сахарного завода, 1 июля — жилые дома. Также Старовойт сообщал, что 3 июля неподалеку от Курска были сбиты два украинских беспилотника «Стриж». Во время этих инцидентов никто не пострадал.

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Курская область Роман Старовойт обстрел
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