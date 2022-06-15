Курский губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска со стороны Украины

Пункт пропуска «Крупец» на границе с Сумской областью был обстрелян утром. Пострадавших и разрушений нет, сообщил Старовойт

Роман Старовойт (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Пункт пропуска «Крупец» в Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — написал он.

Автомобильный пункт пропуска «Крупец» («Катериновка» со стороны Украины) находится у границы с Сумской областью Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С конца февраля власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах территорий, граничащих с Украиной. В частности, в ночь на 6 июня был поврежден мост и пострадала территория сахарного завода в поселке Тёткино в Глушковском районе. В результате обстрела также получил разрушения двухэтажный дом на восемь квартир, пострадали близлежащие хозяйственные пристройки, сгорел автомобиль.

В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Как отметил Старовойт, правоохранительные органы и спецслужбы уже почти два месяца работают в усиленном режиме. Кроме того, в Курскую область направили больше военных, а также дополнительные артиллерийские и ракетные установки, сообщил губернатор.