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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска со стороны Украины

Пункт пропуска «Крупец» на границе с Сумской областью был обстрелян утром. Пострадавших и разрушений нет, сообщил Старовойт
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Пункт пропуска «Крупец» в Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — написал он.

Автомобильный пункт пропуска «Крупец» («Катериновка» со стороны Украины) находится у границы с Сумской областью Украины.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С конца февраля власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах территорий, граничащих с Украиной. В частности, в ночь на 6 июня был поврежден мост и пострадала территория сахарного завода в поселке Тёткино в Глушковском районе. В результате обстрела также получил разрушения двухэтажный дом на восемь квартир, пострадали близлежащие хозяйственные пристройки, сгорел автомобиль.

В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Как отметил Старовойт, правоохранительные органы и спецслужбы уже почти два месяца работают в усиленном режиме. Кроме того, в Курскую область направили больше военных, а также дополнительные артиллерийские и ракетные установки, сообщил губернатор.

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Курская область обстрел Роман Старовойт

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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