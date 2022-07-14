Трамп сообщил о смерти первой жены

Экс-супруга Дональда Трампа скончалась в Нью-Йорке, ей было 73 года. В браке с бывшим президентом США, который длился с 1977 по 1992 год, у них родились два сына и дочь

Умерла первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, которую создал, после того как его аккаунт в Twitter был заблокирован, пишет газета The Washington Post.

Экс-супруга Трампа скончалась в Нью-Йорке в четверг, ей было 73 года.

«С прискорбием сообщаю всем тем, кто ее любил, что Ивана Трамп скончалась у себя дома в Нью-Йорке», — написал Трамп.

Он назвал ее «чудесной и удивительной женщиной», которая «прожила прекрасную и вдохновенную жизнь». Ивана Трамп — мать Дональда Трампа младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа.

«Она так гордилась ими, а мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!», — отметил ее бывший муж.

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Трамп был женат трижды. Ивана, эмигрантка из Чехословакии, модель и предпринимательница, была его первой супругой. Брак длился с 1977 по 1992 год. В нем родились двое сыновей Дональд и Эрик и дочь Иванка.

Второй брак Трамп заключил в 1993 году с актрисой Марлой Мейплс. У них родилась дочь Тиффани Ариана Трамп. Супруги развелись в 1999 году.

Третьей женой и первой леди США стала Мелания Трамп, они поженились в 2005 году. Эмигрантка из Словении, модель и актриса родила в этом браке Трампу пятого ребенка — сына Бэррона. У экс-президента десять внуков.