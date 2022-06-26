Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Экс-президент Трамп назвал США «страной упадка» Политика, 08:37
Джонсон призовет лидеров G7 не допустить «усталости» от поддержки Украины Политика, 08:19
Более половины россиян заявили о планах обучаться без помощи работодателя Общество, 08:00
Мэр Киева сообщил о взрывах Политика, 07:21
Грузовое судно с россиянами на борту загорелось у берегов Японии Общество, 07:13
Синоптик допустила температурный рекорд в Москве 27 июня Общество, 06:41
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу пешеходов в Нью-Йорке Общество, 06:17
Bloomberg узнал о подготовке ФРГ населения и бизнеса к «трудным временам» Политика, 05:53
Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии Политика, 05:02
Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» из-за проблем с газом в ФРГ Экономика, 04:56
Джонсон заявил об уверенности в сохранении поста до середины 2030-х годов Политика, 04:20
Times узнал о планах Джонсона организовать визит Зеленского в Британию Политика, 03:48
Посол ЛНР в России сообщил, что на «Азоте» могут оставаться сотни мирных Политика, 02:41
МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни Политика, 02:33

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  

Экс-президент Трамп назвал США «страной упадка»

За последние два года США стали «посмешищем» и «страной упадка», заявил бывший президент страны Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс. Трансляцию вел телеканал WMBD News.

«Это [США] больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — сказал Трамп.

Он объяснил свои слова рекордными показателями инфляции, высокими ценами на топливо, высоким уровнем преступности, отсутствием свободы СМИ и потерей энергетической независимости из-за чего США приходится просить нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии.

«Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — заключил экс-президент.

Байден назвал инфляцию проклятьем
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

С начала российской спецоперации на Украине рост потребительских цен и цен на энергоресурсы наблюдается не только в США, но и во всем мире. Это связано с санкционным давлением на Россию, которая поставляла на мировые рынки большое количество нефти, газа, удобрений, зерновых и других сырьевых товаров.

По данным Минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. Комментируя эти данные, президент США Джо Байден связал ситуацию с «путинским налогом» на топливо и продукты. «Америка уже знает — путинский рост цен сильно бьет по Америке: цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае», — указал он, заверив, что власти смогут бороться с инфляцией «с позиции силы, как ни одна другая страна в мире».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Инструкции
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи

Позже президент России Владимир Путин, отвечая на заявление Байдена, назвал рост цен результат системных ошибок США и Евросоюза в экономической политике. По его мнению, западные страны используют начало российской спецоперации как «спасательный круг», который позволяет им «свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию».

Теги
Дональд Трамп США

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин назвал глупостью заявления США о «путинской инфляции»
Политика
Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Экономика
В Германии зафиксировали рекордную почти за 50 лет инфляцию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter