Экс-президент Трамп назвал США «страной упадка»

За последние два года США стали «посмешищем» и «страной упадка», заявил бывший президент страны Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс. Трансляцию вел телеканал WMBD News.

«Это [США] больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — сказал Трамп.

Он объяснил свои слова рекордными показателями инфляции, высокими ценами на топливо, высоким уровнем преступности, отсутствием свободы СМИ и потерей энергетической независимости из-за чего США приходится просить нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии.

«Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — заключил экс-президент.

С начала российской спецоперации на Украине рост потребительских цен и цен на энергоресурсы наблюдается не только в США, но и во всем мире. Это связано с санкционным давлением на Россию, которая поставляла на мировые рынки большое количество нефти, газа, удобрений, зерновых и других сырьевых товаров.

По данным Минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. Комментируя эти данные, президент США Джо Байден связал ситуацию с «путинским налогом» на топливо и продукты. «Америка уже знает — путинский рост цен сильно бьет по Америке: цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае», — указал он, заверив, что власти смогут бороться с инфляцией «с позиции силы, как ни одна другая страна в мире».

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Позже президент России Владимир Путин, отвечая на заявление Байдена, назвал рост цен результат системных ошибок США и Евросоюза в экономической политике. По его мнению, западные страны используют начало российской спецоперации как «спасательный круг», который позволяет им «свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию».