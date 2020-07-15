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Посольство Украины в Ереване забросали контейнерами с борщом

У посольства Украины в Ереване прошла акция протеста, участники которой бросали в здание емкости с борщом, сообщает армянское издание «Панорама».

Недовольство протестующих вызвало заявление МИД Украины об артиллерийских обстрелах на армяно-азербайджанской границе, которые начались 12 июля. В нем говорилось, что Украина выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах. Протестующие у посольства представляли молодежное крыло партии «Дашнакцутюн».

«Мы, представители молодежи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», — заявил представитель союза Гор Саркисян.

После это в сторону посольство полетели пластиковые контейнеры с борщом.

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Материал дополняется.

Теги: протесты, посольство, Ереван, Украина
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