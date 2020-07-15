Правозащитники сообщили о задержании около 200 протестующих в Минске

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Правоохранительные органы в Минске задержали порядка 200 участников несанкционированной стихийной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

По данным правозащитников на 7:00 мск, в ходе акции были задержаны 188 человек, среди которых журналисты различных белорусских и международных СМИ. некоторые из них в итоге были отпущены. В списке задержанных также фигурирует гражданин России.

Акции проходили и в других белорусских городах. По данным «Весны», в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах в общей сложности были задержаны около 30 человек.

14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты страны бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится под арестом и обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

По словам председателя Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной, отказ в регистрации связан с несоответствиями в декларации от доходах Бабарико и участии в его предвыборной кампании иностранной организации. Кроме того, комиссия не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало из-за недостатка необходимого количества подписей.

После этих решений в республике начались несогласованные протестные акции, в которых участвовали сотни человек. Вскоре между демонстрантами и милицией начались столкновения.