Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля Общество, 08:28 Азербайджан сообщил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении Политика, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 РБК Pro: можно ли снизить зарплаты разработчикам Pro, 08:00 Правозащитники сообщили о задержании около 200 протестующих в Минске Политика, 07:57 Придется попотеть: что ждет рынок фитнес-центров — Bloomberg Pro, 07:56 Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге Политика, 07:23 СМИ узнали о планах вновь перенести шествие «Бессмертного полка» Общество, 07:17 Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии Бизнес, 07:00 В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение Общество, 06:27 Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям Финансы, 06:07 В США назвали причину смерти актрисы Наи Риверы Общество, 06:06 Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии Общество, 05:42 Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов под Прагой Общество, 05:07
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Правозащитники сообщили о задержании около 200 протестующих в Минске

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Правоохранительные органы в Минске задержали порядка 200 участников несанкционированной стихийной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

По данным правозащитников на 7:00 мск, в ходе акции были задержаны 188 человек, среди которых журналисты различных белорусских и международных СМИ. некоторые из них в итоге были отпущены. В списке задержанных также фигурирует гражданин России.

Акции проходили и в других белорусских городах. По данным «Весны», в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах в общей сложности были задержаны около 30 человек.

В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов
Общество
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты страны бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится под арестом и обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

По словам председателя Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной, отказ в регистрации связан с несоответствиями в декларации от доходах Бабарико и участии в его предвыборной кампании иностранной организации. Кроме того, комиссия не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало из-за недостатка необходимого количества подписей.

После этих решений в республике начались несогласованные протестные акции, в которых участвовали сотни человек. Вскоре между демонстрантами и милицией начались столкновения.

Теги: Минск, выборы президента Белоруссии, акция протеста
Материалы по теме
В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов
Общество
В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов
Политика
ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter