Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации США

Дональд Трамп на фоне разногласий с Брюсселем по коронавирусу вновь начал обвинять Евросоюз в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к американцам

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Европейский союз был создан для того, чтобы «использовать» Соединенные Штаты и долгое время извлекал выгоду из своего положения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами в Белом доме. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба.

По мнению Трампа, ЕС «никогда не относился к США хорошо». «Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы и они используют США», — заявил он.

Трамп заявил, что США и ЕС находятся в «огромной экономической конкуренции».

Вместе с тем, позднее в том же выступлении Трамп заявил, что отношения США с ЕС «очень хорошие». Он пояснил, что проблемы в отношениях связаны с торговлей, в которой европейские страны относятся к США «очень плохо».«Они были очень несправедливы по отношению к нам на протяжении многих, многих десятилетий... Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия», — сказал он.