Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:42 Новосибирские ученые получили нейтрализующие COVID-19 антитела Общество, 11:37 Сбербанк купил 80% «Союзмультфильма» Финансы, 11:33 В «Бессмертном полку» допустили перенос шествия на осень Общество, 11:33 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 11:30 Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности Pro, 11:29 РФС огласил итоги расследования в отношении судьи Лапочкина Спорт, 11:26 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля Общество, 11:22 Панарин отреагировал на попадание в тройку финалистов «Тед Линдсэй Эворд» Спорт, 11:17 Что значит жить в легендарном здании с видом на Кремль Партнерский материал, 11:12 Как пандемия повлияет на стандарты оказания медпомощи в России Пресс-релиз, 11:10 Прокуратура проверит разлив окрашенной воды на заводе «Норникеля» Общество, 11:05 Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж Общество, 11:02  Kia начала производить в России новую модель K5 Авто, 11:02
Политика ,  
0 

Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации США

Дональд Трамп на фоне разногласий с Брюсселем по коронавирусу вновь начал обвинять Евросоюз в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к американцам
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Европейский союз был создан для того, чтобы «использовать» Соединенные Штаты и долгое время извлекал выгоду из своего положения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами в Белом доме. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба.

По мнению Трампа, ЕС «никогда не относился к США хорошо». «Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы и они используют США», — заявил он.

Трамп заявил, что США и ЕС находятся в «огромной экономической конкуренции».

Вместе с тем, позднее в том же выступлении Трамп заявил, что отношения США с ЕС «очень хорошие». Он пояснил, что проблемы в отношениях связаны с торговлей, в которой европейские страны относятся к США «очень плохо».«Они были очень несправедливы по отношению к нам на протяжении многих, многих десятилетий... Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия», — сказал он.

Трамп уведомил конгресс об официальном выходе США из ВОЗ
Общество
Дональд Трамп

Трамп неоднократно критиковал Европейский союз и заявлял, что сложности в отношениях США и Европы связаны с его торговой политикой. В октябре 2018 года Трамп в эфире телевидения заявил, что «Европейский союз был создан для того, чтобы использовать нас в торговле, и это то, что они сделали» и что «никто не относится к нам хуже, чем ЕС». На тот момент критика Евросоюза со стороны Трампа была вызвана тарифной войной, разразившейся после того США установили пошлины на сталь (в размере 25%) и алюминий (10%) из Евросоюза. В ответ в ЕС начали обсуждать повышение пошлин на американские товары. «Если они не будут с нами разговаривать, мы сделаем что-то, что будет довольно жестко с экономической точки зрения», — говорил Трамп на фоне этих угроз со стороны Брюсселя.

Новый этап разногласий США и Евросоюза пришелся на период пандемиии коронавируса и оказался связан с вопросом взаимных ограничений. 11 марта, в период быстрого распространения инфекции в европейских странах, Дональд Трамп запретил въезд из ЕС в США. Еврокомиссия и Евросовет осудили это решение. Вскоре въезд в Евросоюз из США также был запрещен. Несмотря на то, что в европейских странах распространение эпидемии удалось поставить под контроль, Трамп до сих пор запрет на въезд не снял. По словам источников The New York Times, это, вместе с сохраняющейся в США угрозой коронавируса, стало одной из причин отказа Евросоюза разрешить въезд из Соединенных Штатов с 1 июля.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: США, Евросоюз, Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации с Гонконгом
Политика
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Общество
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter