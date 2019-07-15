Порошенко допустил освобождение Россией моряков на этой неделе

По словам бывшего президента Украины, Россия с 90-процентной вероятностью вернет арестованных моряков до 21 июля. На этот день запланированы выборы в Верховную Раду

Петр Порошенко (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Москва, вероятно, выдаст Киеву задержанных в ноябре 2018 года украинских моряков до ближайшего воскресенья, 21 июля, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV.

Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву в мае обязал Россию освободить моряков и вернуть Украине корабли, задержанные во время инцидента у входа в Керченский пролив.По его словам, российский президент Владимир Путин понимает, какими будут последствия отказа выполнить это решение.

«Поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома, — подчеркнул политик», — сказал Порошенко.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинских моряков и три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива. В Москве заявили, что они не предупредили о маневрах, нарушили границу и не реагировали на требование остановиться, в Киеве утверждают, что говорили о планах пройти через пролив. Украинских моряков обвинили в нарушении государственной границы и арестовали.