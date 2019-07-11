Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным. В Киеве указали, что ключевой темой беседы стало освобождение моряков, задержанных в районе Керченского пролива.
«Также речь шла о возвращении других граждан Украины, которые удерживаются на территории России», — говорится в сообщении.
Также Зеленский и Путин обсудили продолжение переговоров в «нормандском формате», сообщает пресс-служба.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о первом разговоре двух президентов. Среди основных тем он назвал ситуацию в Донбассе, а также работу «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».