Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива были задержаны экипажи трех украинских судов, шедших из Одессы в Мариуполь. В России моряков взяли под стражу и обвинили в незаконном нарушении государственной границы. В этот же день Зеленский, который на тот момент еще не объявлял о решении баллотироваться в президенты, заявил, что главное не искать виновных, а добиваться возвращения военнослужащих домой.

27 июня президент Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке и попросил вернуть моряков на Украину. Путин позднее заявил, что «мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос [с моряками] решим».

На пресс-конференции на встрече G20 в японской Осаке российский президент сказал, что понимает, что украинские моряки просто исполняли приказ, однако они все же нарушили российское законодательство. Президент при этом отметил, что у Москвы также есть вопросы по задержанным на Украине.