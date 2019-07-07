Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению моряков из России

Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению моряков из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он со своей командой «днем и ночью» работает для возвращения задержанных в районе Керченского пролива украинских военных моряков. Об этом он сообщил в ходе совместных с США учений Sea Breeze 2019, передает «Интерфакс-Украина».

«Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами», — сказал он.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали у входа в Керченский пролив три военных украинских корабля. Находившихся на борту 24 моряка арестовали и поместили в СИЗО. Москва считает, что они нарушили государственную границу России и не реагировали на призывы остановиться. Киев заявлял, что российскую сторону предупреждали о маневрах.