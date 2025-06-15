 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных на четвертом этапе

Украина в рамках четвертого этапа получила 1200 тел погибших военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Обмен Украины и России
Россия и Украина в четвертый раз в рамках стамбульских договоренностей произвели передачу тел погибших военных. При этом Киев не передал России ни одного, а Москва предоставила 1,2 тыс. тел, сообщил РБК источник
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украинская сторона в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями получила еще 1,2 тыс. тел погибших военных, сообщил источник РБК в переговорной группе.

«Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей», — отметил он.

По словам источника, Киев не передал России ни одного тела погибшего военного.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК факт передачи тел. «[Это] четвертый этап передачи тел», — уточнил он.

Украинский координационный штаб, в свою очередь, сообщил, что «в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел».

Россия и Украина приступили к бессрочным санитарным обменам ранеными
Политика
Медик обрабатывает ногу украинскому пленному в российском исправительном учреждении

Россия и Украина договорились обменяться телами погибших на переговорах в Стамбуле 2 июня. Первая группа была репатриирована 11 июня: тогда украинская сторона получила 1212, российская — 27 тел погибших. 13 и 14 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.

Всего Россия по итогам переговоров в Стамбуле обещала передать Украине 6 тыс. тел погибших военных.

На тех же переговорах стороны договорились об обмене пленными. На данный момент было проведено уже четыре этапа — 9, 10, 12 и 14 июня. Число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрывают.

Тогда же Россия и Украина согласовали начало «срочных санитарных обменов». 11 июня их анонсировал глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский. Речь идет о передаче друг другу «тяжелораненых пленных с линии фронта». Источник в переговорной группе 14 июня сообщил, что такие обмены уже начались. Мединский говорил, что они стартуют 12 июня.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Украина обмен телами Военная операция на Украине
Материалы по теме
Россия и Украина приступили к бессрочным санитарным обменам ранеными
Политика
Еще одна группа российских военных вернулась из плена в рамках обмена
Политика
Минобороны России заявило о неготовности Киева к ежедневным обменам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Москве впервые откроют историческую часть Склифа для горожан Город, 13:30
Более девяти тысяч человек остались без света в Дагестане из-за аварии Общество, 13:26
Путин рассказал, как смог избежать очков Политика, 13:07
В Израиле из-за атак Ирана погибли 10 человек, 385 пострадали Политика, 12:52
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Российский вратарь повторил рекорд НХЛ в Кубке Стэнли Спорт, 12:50
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных на четвертом этапе Политика, 12:37
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран Политика, 12:34
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США Политика, 12:27
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области Политика, 12:16
Российские военные заняли Ульяновку в ДНР Политика, 12:15
WSJ узнала, что Израиль не исключает даже аятоллу из потенциальных целей Политика, 12:04
Правительство отправило на доработку законопроект о работе риелторов Бизнес, 11:51