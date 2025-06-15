Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных на четвертом этапе
Украинская сторона в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями получила еще 1,2 тыс. тел погибших военных, сообщил источник РБК в переговорной группе.
«Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей», — отметил он.
По словам источника, Киев не передал России ни одного тела погибшего военного.
Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК факт передачи тел. «[Это] четвертый этап передачи тел», — уточнил он.
Украинский координационный штаб, в свою очередь, сообщил, что «в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел».
Россия и Украина договорились обменяться телами погибших на переговорах в Стамбуле 2 июня. Первая группа была репатриирована 11 июня: тогда украинская сторона получила 1212, российская — 27 тел погибших. 13 и 14 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.
Всего Россия по итогам переговоров в Стамбуле обещала передать Украине 6 тыс. тел погибших военных.
На тех же переговорах стороны договорились об обмене пленными. На данный момент было проведено уже четыре этапа — 9, 10, 12 и 14 июня. Число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрывают.
Тогда же Россия и Украина согласовали начало «срочных санитарных обменов». 11 июня их анонсировал глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский. Речь идет о передаче друг другу «тяжелораненых пленных с линии фронта». Источник в переговорной группе 14 июня сообщил, что такие обмены уже начались. Мединский говорил, что они стартуют 12 июня.
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