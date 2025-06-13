Украина сообщила о возвращении 1200 тел погибших военных

Это вторая передача украинской стороне тел погибших военных. 11 июня она получила останки 1212 человек. Всего российская сторона обещала передать Киеву более 6 тыс. умерших

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Россия провела вторую передачу Украине тел погибших служащих ВСУ, возвращены останки 1,2 тыс. человек, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в телеграм-канале.

«Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле. <...> Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел», — сообщил штаб.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК проведение второго этапа передачи тел Украине.

В среду, 11 июня, сообщалось о первом обмене: Украина получила 1212 погибших, Россия — 27. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отмечал, что Россия намерена передать 6 тыс. тел украинских военных.

Кроме того, с 9 июня стороны ведут обмены военнопленными также по стамбульским договоренностям. Зорин указывал, что Киев и Москва будут передавать друг другу раненых и тяжелобольных пленных и лиц моложе 25 лет. Глава российской делегации в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский отмечал, что с 12 июня планируется начать «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта. В тот же день Минобороны России констатировало, что Киев, в отличие от Москвы, не готов проводить обмены пленными в ежедневном режиме.

9 июня России вернула военнопленных в возрасте до 25 лет, взамен Украина тоже получила группу пленных. На следующий день прошел второй этап обменов, какую именно категорию пленных обменяли, не уточнялось. 12 июня прошел третий обмен пленными. Во всех случаях число полученных сторонами пленных не раскрывалось.