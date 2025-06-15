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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные заняли Ульяновку в ДНР

Минобороны: российские военные взяли под контроль Ульяновку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Ульяновка (украинское название с 2016 года — Малиновка) находится в Покровском районе ДНР. Село расположено в 15 км к востоку от Покровска и в 24 км к юго-западу от Константиновки.
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ульяновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что был нанесен групповой удар по НПЗ в Кременчуге Полтавской области, который снабжал группировку ВСУ в Донбассе.

Ульяновка (украинское название с 2016 года — Малиновка) — село в Покровском (Красноармейском) районе ДНР. Расположено в 15 км к востоку от Покровска (Красноармейска) и в 24 км к юго-западу от Константиновки.

Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Яблоновка и Комар
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны регулярно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов и продвижении в ДНР. Так, на этой неделе ведомство сообщило о занятии сел Петровское, Комар, Коптево  Алексеевка и Зеленый Кут на территории региона.

Активные наступления российских сил также идут в Сумской и Харьковской областях. В конце прошлой недели Минобороны сообщило о наступлении 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» в Днепропетровской области. 11 июня к ней присоединились подразделения 55-й мотострелковой бригады, а также группировка «Восток», подразделения которой действуют чуть южней.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны ДНР Военная операция на Украине
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