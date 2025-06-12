Минобороны сообщило о занятии Петровского и Алексеевки в ДНР

Алексеевка находится недалеко от села Богатырь, которое российские военные взяли под контроль в мае. Петровского (Орехово) расположено рядом с Днепропетровской областью, о продвижении в которой сообщало Минобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России сообщило о занятии Петровского и Алексеевки в ДНР. Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Алексеевка находится к северу от села Богатырь близ Великой Новоселки, о контроле над которым российские военные отчитались в мае. Село Петровского в 2016 году было переименовано украинскими властями в Орехово, уточняет ТАСС. Оно находится в Покровском районе, недалеко от Новопавловки в Днепропетровской области.

В сегодняшней сводке ведомства говорится, что за сутки войска нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Также министерство отчиталось об об ударах по подразделениям армии Украины в Сумской области.

Средства ПВО сбили две бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 260 украинских беспилотников, в том числе 62 вне зоны военной операции.

В конце прошлой недели Минобороны сообщило о наступлении 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» в Днепропетровской области. 11 июня к ней присоединились подразделения 55-й мотострелковой бригады, а также группировка «Восток», подразделения которой действуют чуть южней.