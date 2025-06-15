Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Минэк призвал туроператоров приостановить продвижение и реализацию туров в Иран и Израиль, а туристов — не посещать обе страны. Росавиация временно запретила полеты в их небе из-за воздушных атак

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Минэкономразвития рекомендует туристам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператорам — приостановить продажу туров в эти страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в обе страны в туристических целях до нормализации там обстановки. Тех, кто уже находится в одном из государств, ведомство призвало проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Российских туроператоров и турагентов Минэк призвал «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в Иран и Израиль до того, как обстановка там нормализуется.

Операторы должны в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры на услуги по указанным направлениям о ситуации в странах, порядке изменения или расторжения договора, добавили в Минэкономразвития.

Региональные органы власти, ответственные за сферу туризма, должны оперативно довести указания ведомства до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

В сложившейся ситуации российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договоров с турфирмами или корректировки их условий, подчеркнули в министерстве. В случае расторжении договора до начала путешествия туристу и другим заказчикам должны быть возвращены все деньги. Если тур уже начался, оператор должен вернуть часть средств пропорционально стоимости не оказанных услуг.

Иран и Израиль с ночи обмениваются ударами, для атак используются и ракеты, и дроны. Пострадали сотни человек, десятки погибли.

На фоне конфликта зарубежные авиакомпании начали отменять рейсы, маршрут следования которых проложен через Иран. Так поступили авиакомпании Flydubai, Air Arabia и «Победа». «Азимут» и Red Wings временно отменили свои рейсы в Израиль.

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном, изменил маршруты самолетов, летящих в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале или из этих аэропортов. Так, рейсы пройдут в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана.

Росавиация 13 июня запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из двух стран, равно как и летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Распоряжение агентства будет актуально, предварительно, до 2:59 мск 26 июня 2025 года.На фоне задержки и отмены рейсов только в ОАЭ, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), застряли порядка 2 тыс. российских туристов.

Власти Израиля и Ирана также закрыли свои воздушные пространства для полетов гражданских лайнеров, так же поступили Ирак и Иордания, последняя позже открыла свое небо.