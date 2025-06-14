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Операция Израиля против Ирана ,  
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Иордания открыла небо на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном

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Операция Израиля против Ирана
Иордания закрыла небо 13 июня после начала операции Израиля против Ирана. Обе страны конфликта, а также Ирак тоже закрыли небо. Российским перевозчикам запретили полеты в воздушных пространствах этих четырех стран до 26 апреля

Иордания открыла свое воздушное пространство с 7:30 по местному времени (совпадает с московским), объявил председатель Комиссии по регулированию гражданской авиации (CARC) капитан Хайтам Мисто, передает госагентство Petra.

Королевство временно закрыло небо и приостановило полеты накануне из-за риска эскалации конфликта на границе региона. Также свои воздушные пространства закрыли Израиль, Иран и Ирак. Российским перевозчикам до 26 апреля запретили полеты в Израиль и Иран, а также в воздушном пространстве эти двух стран, Ирака и Иордании.

Это произошло после начала Израилем операции против Ирана в ночь на 13 июня. В результате израильских атак погибли несколько офицеров Корпуса стражей иранской революции (КСИР), включая командующего Хосейна Салами, а также ведущие физики-ядерщики.

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил начало операции возможностью создания ядерной бомбы Ираном. Целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты, в том числе важнейший для ядерной программы страны в Натанзе (провинция Исфахан). По данным МАГАТЭ, в результате на 60% разрушена надземная часть объекта, а также его электроинфраструктура.

Иран объявил об ответной операции против Израиля. В ночь на 14 июня Тегеран провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками. В центре Израиля зафиксировано прямое попадание ракеты, в результате погибли четыре человека, около 70 пострадали. В Тель-Авиве и окрестностях разбирают завалы и тушат пожары. Иран сообщал о попадании по штабу Минобороны Израиля в Тель-Авиве и по военным базам.

Израиль также атаковал Иран этой ночью. Взрывы вновь раздались в Тегеране, профинции Исфахан. ЦАХАЛ сообщала об ударах по военным базам Хамадан и Табриз на западе Ирана. В Иране за время атак погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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