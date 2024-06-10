МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения из-за самолета России

МИД Финляндии запросил у посольства России в Хельсинки разъяснения по поводу возможного нарушения воздушного пространства страны. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

«МИД связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — заявило ведомство. В российском посольстве о получении запроса МИД Финляндии не сообщали.

Ранее Минобороны страны заподозрило российский военный самолет в нарушении воздушного пространства Финляндии. По данным ведомства, 10 июня самолет пересек воздушную границу страны над Финским заливом в районе города Ловийса и находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, пролетев на глубину 2,5 км от границы.

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен подчеркнул, что в ведомстве серьезно относятся к предполагаемому территориальному нарушению. Ведомство проводит расследование.

Перед этим Минобороны России отчиталось, что самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Ведомство отметило, что «на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств». Минобороны подчеркнуло, что все полеты военных самолетов России выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».