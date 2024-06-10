 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения из-за самолета России

МИД Финляндии запросил у посольства России в Хельсинки разъяснения по поводу возможного нарушения воздушного пространства страны. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

«МИД связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — заявило ведомство. В российском посольстве о получении запроса МИД Финляндии не сообщали.

Ранее Минобороны страны заподозрило российский военный самолет в нарушении воздушного пространства Финляндии. По данным ведомства, 10 июня самолет пересек воздушную границу страны над Финским заливом в районе города Ловийса и находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, пролетев на глубину 2,5 км от границы.

Финляндия заявила о возможном нарушении границы военным самолетом России
Политика
Антти Хяккянен

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен подчеркнул, что в ведомстве серьезно относятся к предполагаемому территориальному нарушению. Ведомство проводит расследование.

Перед этим Минобороны России отчиталось, что самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Ведомство отметило, что «на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств». Минобороны подчеркнуло, что все полеты военных самолетов России выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Финляндия нарушение границы самолет Россия посольство

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой
Политика
Латвия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Политика
Россия обвинила США в 14 нарушениях воздушного пространства Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 16:33
МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения из-за самолета России Политика, 23:43
Совбез ООН принял проект резолюции США о перемерии в секторе Газа Политика, 23:23
Число госпитализированных после отравления в Буйнакске выросло до 84 Общество, 22:54
В Подмосковье автокран перевернулся и упал в Загорское море Общество, 22:51
ВТБ увеличит до 60% первый взнос по льготной ипотеке на новостройки Финансы, 22:50
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и УК «Эльга», 22:33
Apple рассказала, что будет в новой iOS 18 Технологии и медиа, 22:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ДНР при тушении пожара пострадали три сотрудника МЧС Политика, 22:16
«Спартак» и «Динамо» снова попали в одну группу в Кубке России Спорт, 22:14
Бывшему заводу владельца «Хортицы» в Крыму приостановили лицензию Бизнес, 22:10
Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке беспилотников Политика, 22:06
«БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных после коррекции акций Инвестиции, 22:06
Суд оставил на свободе трех фигурантов дела омского вице-губернатора Общество, 21:56
Вернувшийся в РПЛ клуб ответил на сообщения об отставке главного тренера Спорт, 21:49