«Росэнергоатом» сообщил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ и Гросси

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси возвращалась с Запорожской АЭС и попала под обстрел со стороны украинских военных по пути в Запорожье, завязался бой, заявил Ренат Карчаа. По его данным, никто не пострадал

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Украинские военные обстреляли делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси, когда она возвращалась на Украину с Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Карчаа добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, Гросси прибыл в подконтрольный Киеву город Запорожье. Сам глава МАГАТЭ в Twitter после визита на ЗАЭС пока только опубликовал видео с линии соприкосновения российских и украинских сил возле разрушенного моста.

РБК направил запрос в пресс-службу МАГАТЭ.

Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС днем 15 июня, визит был отложен на сутки. По данным Reuters, поездку откладывали по соображениям безопасности. Накануне Гросси в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представил ему программу помощи в различных сферах на основе ядерных технологий.

Инспекцию ЗАЭС Гросси и другие специалисты МАГАТЭ проводили после разрушения плотины Каховской ГЭС. Станция находится на берегу Каховского водохранилища, а ГЭС — ниже по течению Днепра.

Гросси сообщил, что воды для охлаждения реакторов ЗАЭС достаточно. Воду для охладительных водоемов перекачивали из Каховского водохранилища, Гросси говорил, что при снижении уровня воды в нем ниже 12,7 м насосы перестанут работать, но, когда он падал ниже этой отметки, наносы продолжали качать воду. В МАГАТЭ отмечали, что канал Запорожской ТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и воды там хватит на несколько месяцев.

Как ранее сообщил Карчаа, МАГАТЭ запланировала увеличить количество своих инспекторов на станции с двух (столько осталось после визита делегации в сентябре прошлого года) до четырех человек. Карчаа отметил, что не видит в этом практического смысла, поскольку «сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности».