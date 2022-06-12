В Европарламенте поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.

«Нужен посыл, что Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз», — сказал Вебер. В частности, импульс должен исходить от Германии, отметил он.

В ходе визита в Киев председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в конце следующей недели ЕС примет решение о том, рекомендовать ли государствам-членам предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС. Фон дер Ляйен оценила демократические процессы в стране, в то же время она призвала к реформам в борьбе с коррупцией.

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