В МИД Франции назвали условие для вступления Украины в ЕС

Министр-делегат по европейским делам Клеман Бон подчеркнул, что до вступления Украины в Евросоюз на ее территории должны прекратиться боевые действия. Ранее похожее мнение высказывал президент Франции Эмманюэль Макрон *

Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз должен быть открыт для вступления Украины, необходимо подать Киеву соответствующий сигнал, но процесс займет время, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, передает La Provence.

Бон заявил, что в первую очередь необходимо, чтобы прекратились боевые действия и восстановить Украину, «а затем уже одобрить ее вступление на хороших условиях как для ЕС, так и для Украины».

Стремление в Евросоюз закреплено в украинской Конституции с 2019 года. В феврале текущего года, после начала российской спецоперации, Киев подал заявку на членство в ЕС, а в апреле президент Владимир Зеленский передал в Брюссель заполненный опросник для получения Украиной статуса кандидата. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обещала рассмотреть заявку этим летом. По ее словам, обычно на процесс принятия стран в объединение уходят годы, но для рассмотрения заявки Киева необходимо принять «нестандартные меры».

В начале июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что заключение ЕК ожидается 17 июня. Politico писала, что Еврокомиссия, вероятно, вынесет положительное заключение.

Даже если ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата, понадобится одобрение всех стран — членов Евросоюза, обсуждение должно состояться 23–24 июня. По данным Bloomberg, на встрече послов ЕС против выступили Дания и Нидерланды. Датские власти пояснили, что Украине следует «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу» для прогресса в развитии демократии, прав человека, защиты меньшинств и верховенства закона. В Копенгагене считают недостаточной и готовность Украины к формированию конкурентоспособной рыночной экономики.

Нидерландские власти и ранее выражали скептический настрой по поводу вступления Украины в ЕС. Премьер Марк Рютте в марте заявил, что ускоренной процедуры для этого не существует. Зеленский после этого попросил его прояснить свою позицию: «Если вы думаете, что нам не место в ЕС, вы должны четко об этом сказать».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прежде выражал сомнения, что можно «открывать процедуру членства со страной, которая находится в состоянии войны».

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта 14 июня подчеркнул, что ЕС должен помогать Украине, а статус кандидата не решит ее нынешних проблем.