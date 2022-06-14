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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Франции назвали условие для вступления Украины в ЕС

Министр-делегат по европейским делам Клеман Бон подчеркнул, что до вступления Украины в Евросоюз на ее территории должны прекратиться боевые действия. Ранее похожее мнение высказывал президент Франции Эмманюэль Макрон *
Фото: Virginia Mayo / AP
Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз должен быть открыт для вступления Украины, необходимо подать Киеву соответствующий сигнал, но процесс займет время, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, передает La Provence.

Бон заявил, что в первую очередь необходимо, чтобы прекратились боевые действия и восстановить Украину, «а затем уже одобрить ее вступление на хороших условиях как для ЕС, так и для Украины».

Стремление в Евросоюз закреплено в украинской Конституции с 2019 года. В феврале текущего года, после начала российской спецоперации, Киев подал заявку на членство в ЕС, а в апреле президент Владимир Зеленский передал в Брюссель заполненный опросник для получения Украиной статуса кандидата. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обещала рассмотреть заявку этим летом. По ее словам, обычно на процесс принятия стран в объединение уходят годы, но для рассмотрения заявки Киева необходимо принять «нестандартные меры».

В начале июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что заключение ЕК ожидается 17 июня. Politico писала, что Еврокомиссия, вероятно, вынесет положительное заключение.

Bloomberg назвал выступивших против статуса кандидата в ЕС для Украины
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Марк Рютте

Даже если ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата, понадобится одобрение всех стран — членов Евросоюза, обсуждение должно состояться 23–24 июня. По данным Bloomberg, на встрече послов ЕС против выступили Дания и Нидерланды. Датские власти пояснили, что Украине следует «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу» для прогресса в развитии демократии, прав человека, защиты меньшинств и верховенства закона. В Копенгагене считают недостаточной и готовность Украины к формированию конкурентоспособной рыночной экономики.

Нидерландские власти и ранее выражали скептический настрой по поводу вступления Украины в ЕС. Премьер Марк Рютте в марте заявил, что ускоренной процедуры для этого не существует. Зеленский после этого попросил его прояснить свою позицию: «Если вы думаете, что нам не место в ЕС, вы должны четко об этом сказать».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прежде выражал сомнения, что можно «открывать процедуру членства со страной, которая находится в состоянии войны».

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта 14 июня подчеркнул, что ЕС должен помогать Украине, а статус кандидата не решит ее нынешних проблем.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС Евросоюз Украина Франция

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