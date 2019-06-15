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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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СМИ узнали о массовой подготовке бизнес-джетов к отлету из Молдавии
После недели двоевластия в стране оппозиционное по отношению к президенту Додону правительство объявило об отставке. Теперь молдавская пресса пишет о вылетающих и готовящихся покинуть страну бизнес-джетах
Фото: Денисов Вадим / ТАСС

Молдавские издания в пятницу вечером выпустили несколько сообщений о вылетевших из страны бизнес-джетах. Кто находился на их борту, в большинстве случаев не раскрывается. Информация стала появляться после того, как правительство, находившееся в оппозиции к президенту Игорю Додону, ушло в отставку.

Так, по данным портала point.md, из страны улетели два самолета: Bombardier CRJ-200LR и Gulfstream G200. По информации издания Agora, Bombardier приземлился в Москве. TV8 передает, что на борту находятся члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора.

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Молдавские премьер-министры заняли позиции по разные стороны парка

Gulfstream приземлился в Одессе.

Кроме того, по информации TV8, в аэропорту Кишинева ожидают вылета пять чартерных рейсов в Стамбул. Самолеты взлетают один за другим через каждые 10 минут, сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в аэропорту.

Отдельно телеканал сообщает, что на одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. С января 2018 года по 8 июня 2019 года он был вице-премьером по европейской интеграции.

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Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку

События разворачиваются на фоне отставки созданного Демократической партией правительства. С февраля после парламентских выборов в Молдавии продолжается политический кризис. Партиям с тех пор не удавалось создать коалицию и сформировать новое правительство. Отведенный для этого законом срок истекал в начале июня. 8 июня возглавляемая президентом Игорем Додоном Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM достигли соглашения о создании парламентской коалиции и сформировали новое правительство.

Однако Конституционный суд страны признал указ о его формировании незаконным. Прежний состав кабмина, подконтрольный Демократической партии, отказался уходить в отставку, таким образом в Молдавии появилось два правительства. В пятницу правительство, созданное Демократической партией, подало в отставку. Замглавы партии Владимир Чеботарь пояснил, что решение направлено на выход страны из политического кризиса, образовавшегося в связи с возникновением двоевластия.

Президент России Владимир Путин на этой неделе в интервью телеканалу «Мир», говорил, что Москва будет поддерживать Додона и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они «избавились» от тех людей, которые «узурпировали до недавнего времени в Молдове власть», и «нашли в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа».

Вице-премьер Дмитрий Козак в свою очередь рассказывал о встрече 3 июня с лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Тот, по словам Козака, передал ему конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны. «Мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — рассказал вице-премьер. Он добавил, что российская сторона рекомендовала социалистам и Додону «даже не рассматривать никакие тайные предложения» от Плахотнюка и представителей других партий.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Бондаренко
Теги: Молдавия
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