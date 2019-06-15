СМИ узнали о массовой подготовке бизнес-джетов к отлету из Молдавии

После недели двоевластия в стране оппозиционное по отношению к президенту Додону правительство объявило об отставке. Теперь молдавская пресса пишет о вылетающих и готовящихся покинуть страну бизнес-джетах

Фото: Денисов Вадим / ТАСС

Молдавские издания в пятницу вечером выпустили несколько сообщений о вылетевших из страны бизнес-джетах. Кто находился на их борту, в большинстве случаев не раскрывается. Информация стала появляться после того, как правительство, находившееся в оппозиции к президенту Игорю Додону, ушло в отставку.

Так, по данным портала point.md, из страны улетели два самолета: Bombardier CRJ-200LR и Gulfstream G200. По информации издания Agora, Bombardier приземлился в Москве. TV8 передает, что на борту находятся члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора.

Gulfstream приземлился в Одессе.

Кроме того, по информации TV8, в аэропорту Кишинева ожидают вылета пять чартерных рейсов в Стамбул. Самолеты взлетают один за другим через каждые 10 минут, сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в аэропорту.