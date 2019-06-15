СМИ узнали о массовой подготовке бизнес-джетов к отлету из Молдавии

Отдельно телеканал сообщает, что на одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. С января 2018 года по 8 июня 2019 года он был вице-премьером по европейской интеграции.
События разворачиваются на фоне отставки созданного Демократической партией правительства. С февраля после парламентских выборов в Молдавии продолжается политический кризис. Партиям с тех пор не удавалось создать коалицию и сформировать новое правительство. Отведенный для этого законом срок истекал в начале июня. 8 июня возглавляемая президентом Игорем Додоном Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM достигли соглашения о создании парламентской коалиции и сформировали новое правительство.
Однако Конституционный суд страны признал указ о его формировании незаконным. Прежний состав кабмина, подконтрольный Демократической партии, отказался уходить в отставку, таким образом в Молдавии появилось два правительства. В пятницу правительство, созданное Демократической партией, подало в отставку. Замглавы партии Владимир Чеботарь пояснил, что решение направлено на выход страны из политического кризиса, образовавшегося в связи с возникновением двоевластия.
Президент России Владимир Путин на этой неделе в интервью телеканалу «Мир», говорил, что Москва будет поддерживать Додона и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они «избавились» от тех людей, которые «узурпировали до недавнего времени в Молдове власть», и «нашли в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа».
Вице-премьер Дмитрий Козак в свою очередь рассказывал о встрече 3 июня с лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Тот, по словам Козака, передал ему конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны. «Мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — рассказал вице-премьер. Он добавил, что российская сторона рекомендовала социалистам и Додону «даже не рассматривать никакие тайные предложения» от Плахотнюка и представителей других партий.