Козак сообщил о переданных в конверте предложениях молдавского олигарха

Дмитрий Козак рассказал о встрече с лидером Демпартии Молдавии Владимиром Плахотнюком. От него вице-премьер получил конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны

Дмитрий Козак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк поделился с вице-премьером России Дмитрием Козаком идеями Демократической партии страны об условиях создания коалиции с социалистами, рассказал Козак газете «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера, свои предложения Плахотнюк 3 июня передал в конверте. «Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — заявил Козак.

Российская сторона рекомендовала социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону «даже не рассматривать никакие тайные предложения» от Плахотнюка и представителей других партий, сообщил Козак.

Вице-премьер уточнил, что на встрече с молдавскими политиками не обсуждались темы урегулирования приднестровского конфликта и федерализации Молдовы. «Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно», — добавил он.