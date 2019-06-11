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Козак сообщил о переданных в конверте предложениях молдавского олигарха
Дмитрий Козак рассказал о встрече с лидером Демпартии Молдавии Владимиром Плахотнюком. От него вице-премьер получил конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны
Дмитрий Козак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк поделился с вице-премьером России Дмитрием Козаком идеями Демократической партии страны об условиях создания коалиции с социалистами, рассказал Козак газете «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера, свои предложения Плахотнюк 3 июня передал в конверте. «Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — заявил Козак.

Российская сторона рекомендовала социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону «даже не рассматривать никакие тайные предложения» от Плахотнюка и представителей других партий, сообщил Козак.

Вице-премьер уточнил, что на встрече с молдавскими политиками не обсуждались темы урегулирования приднестровского конфликта и федерализации Молдовы. «Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно», — добавил он.

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Молдавские премьер-министры заняли позиции по разные стороны парка

Выборы в парламент Молдавии прошли в конце февраля, по закону, у партий было три месяца на формирование коалиции и правительства, в противном случае президент должен назначить новые выборы. Конституционный суд страны указывал, что отсчет начинается со дня признания мандатов, таким образом коалиция и правительство должны были быть сформированы до 7 июня.

Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM объявили о формировании коалиции и правительства 8 июня, премьером стала лидер партии «Действие и солидарность» Майа Санду.

Додон заявил, что имеет право не объявлять новых выборов, а КС счел, что президента нужно отстранить от власти, так как он не выполнил требование Конституции. И.о. главы государства стал Павел Филип, возглавлявший правительство в течение последних месяцев, он уже объявил о роспуске парламента и проведении новых выборов. Министры из кабинета Филипа отказались уходить в отставку, таким образом в стране образовалось два правительства.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Козак, Молдавия, Владимир Плахотнюк
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