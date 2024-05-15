Две страны ЕС предложили «глобальные санкции» за помощь России
Франция и Нидерланды предложили ЕС вводить санкции в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает России с поставками товаров или технологий двойного назначения для производства оружия, сообщает Reuters.
Брюссель сейчас готовит 14-й пакет санкций против России. Представители правительств Евросоюза намерены обсудить предложение в среду, 15 мая, в рамках очередного пакета.
Париж и Амстердам предлагают запретить любому лицу в ЕС вести бизнес с любым финансовым институтом в мире, который, по мнению Брюсселя, прямо или косвенно помогает России получать доступ к находящимся под санкциями товарам и технологиям двойного назначения. Там считают, что такой запрет позволит подтолкнуть финансовые учреждения на Ближнем Востоке, в Турции и Китае отказаться от сделок с Россией по поставкам подсанкционных товаров двойного назначения из-за риска потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.
По словам европейских чиновников, Еврокомиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные действия с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.
«Нидерланды и Франция предлагают ввести правовую основу <...>, предусматривающую запрет операций с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах, если совет определил, что эти организации участвуют в сделках, которые существенно поддерживают российские вооруженные силы путем содействия экспорту в Россию товаров первой необходимости для военных нужд, таких как товары и технологии двойного назначения или товары, перечисленные в приложениях VII и XL регламента», — цитирует агентство предложение.
Reuters отмечает, что Венгрия, поддерживающая Россию, и Германия, которая имеет тесные деловые связи с Китаем, могут не поддержать это предложение.
В мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России может ввести ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений ЦБ. Также обсуждается введение запрета на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и редкоземельных элементов. Кроме того, ЕС рассматривает возможность закрыть доступ в свои порты 11 судам, которые подозревает «в содействии военным усилиям России», а также запретить транспортным компаниям, не менее 25% которых принадлежат российскому капиталу, работать на территории блока.
EUobserver писал, что в ЕС предлагают запретить портам обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны, а европейским политическим партиям, НПО и медиа — получать российское финансирование. По данным издания, новый пакет ограничений может быть согласован к июлю.
В Кремле заявляли, что российские компании из разных отраслей научились хеджироваться от санкционных рисков.
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